CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 598 612¼ 596½ 610¾ +14¼ May 608½ 621¾ 607 620¼ +13½ Jul 613½ 627½ 613½ 626¼ +13½ Sep 624¾ 637¾ 624¾ 636½ +12¼ Dec 643 652 640¼ 650¾ +11¼ Mar 656 664½ 654 663¼ +10¼ May 659¼ 669 659¼ 668½ +9½ Jul 653½ 662 653½ 661½ +7¾ Sep 668¾ +7¾ Dec 681¾ +7½ Mar 692¾ +7½ May 686¾ +7½ Jul 646¼ +7½ Est. sales 91,531. Tue.’s sales 77,218 Tue.’s open int 409,879 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 446½ 452¾ 446¼ 452¼ +5¾ May 457 462¾ 456¾ 462½ +5¾ Jul 466½ 471 465½ 470¾ +4¾ Sep 470½ 475¼ 469½ 475¼ +4¾ Dec 476¾ 482¼ 476½ 482¼ +4¾ Mar 487¾ 493¼ 487¾ 493¼ +4½ May 494¼ 498¾ 494¼ 498¾ +4½ Jul 494¾ 500½ 494¾ 500½ +4¾ Sep 483¾ 487¼ 483¾ 487¼ +4 Dec 483¼ 487¾ 482¼ 487¾ +4½ Mar 492½ 496¼ 492½ 496¼ +4¾ May 500 500 499½ 499½ +5 Jul 500½ 504 500¼ 500¼ +5½ Sep 480¾ +5½ Dec 474¾ 476¼ 473½ 476¼ +4 Jul 492¼ +4 Dec 469 +4 Est. sales 272,525. Tue.’s sales 283,869 Tue.’s open int 1,584,896, up 11,730 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 370¾ 371 363 365¾ —4½ May 365½ 365½ 360 362¼ —3¼ Jul 363½ —1 Sep 367 367 366½ 366½ —1 Dec 361 373½ 361 373½ —1 Mar 353½ —1 May 359½ —1 Jul 364¼ —1 Sep 376 —1 Dec 382¾ —1 Jul 345 —1 Sep 360¾ —1 Est. sales 363. Tue.’s sales 305 Tue.’s open int 3,425, up 12 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1239 1246 1235¼ 1240¼ +¾ May 1246¾ 1252½ 1242¾ 1246½ — ½ Jul 1253½ 1259 1249¾ 1252¾ —1½ Aug 1239¾ 1244¾ 1236½ 1239½ —1¼ Sep 1211½ 1216¾ 1210 1213¾ +½ Nov 1205 1210¼ 1203¼ 1208 +1 Jan 1213¾ 1217½ 1211¼ 1216 +1 Mar 1211 1215 1210½ 1213¾ +1¼ May 1214 1216¼ 1214 1215¾ +1¼ Jul 1220½ 1221 1217¾ 1221 +1½ Aug 1211 +1 Sep 1187½ +1 Nov 1171 1175 1169¾ 1173 +1¼ Jan 1177¾ +1¼ Mar 1174 +1¼ May 1172¼ +1¼ Jul 1177¾ +1¼ Aug 1168 +1¼ Sep 1138¼ +1¼ Nov 1129 +½ Jul 1128¾ +½ Nov 1087¼ +½ Est. sales 232,686. Tue.’s sales 206,514 Tue.’s open int 726,789, up 7,497 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 48.18 48.43 47.20 47.32 —.89 May 48.60 48.90 47.75 47.87 —.82 Jul 48.75 49.03 47.93 48.06 —.77 Aug 48.40 48.68 47.64 47.76 —.75 Sep 48.20 48.27 47.29 47.40 —.74 Oct 47.64 47.85 46.95 47.03 —.72 Dec 47.53 47.74 46.86 46.95 —.69 Jan 47.37 47.55 46.85 46.95 —.63 Mar 47.26 47.45 46.90 46.90 —.58 May 47.27 47.29 46.90 46.90 —.56 Jul 47.29 47.29 46.81 46.91 —.54 Aug 46.68 —.49 Sep 46.83 46.83 46.37 46.37 —.48 Oct 45.95 —.40 Dec 46.22 46.22 45.60 45.77 —.41 Jan 45.65 —.41 Mar 45.60 —.40 May 45.57 —.40 Jul 45.66 —.40 Aug 45.39 —.40 Sep 45.11 —.40 Oct 45.05 —.40 Dec 44.92 —.40 Jul 44.81 —.40 Oct 44.80 —.40 Dec 44.54 —.40 Est. sales 142,281. Tue.’s sales 111,031 Tue.’s open int 560,201, up 4,938 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 361.00 366.10 360.40 363.30 +2.20 May 360.10 365.00 359.00 363.00 +2.80 Jul 362.70 367.50 361.70 365.80 +3.10 Aug 362.90 367.40 361.90 365.70 +2.90 Sep 361.60 366.00 361.00 364.60 +2.90 Oct 359.00 363.10 358.40 362.10 +3.00 Dec 360.80 364.60 359.90 363.60 +3.00 Jan 360.10 364.10 360.10 363.70 +3.20 Mar 358.60 362.30 358.60 362.20 +3.20 May 361.60 361.80 361.60 361.80 +3.20 Jul 363.00 363.00 363.00 363.00 +3.20 Aug 360.90 +3.10 Sep 357.60 +3.10 Oct 353.50 +3.10 Dec 354.40 +3.10 Jan 354.10 +3.10 Mar 351.60 +3.10 May 350.90 +3.10 Jul 351.70 +3.10 Aug 349.50 +3.10 Sep 347.20 +3.10 Oct 345.70 +3.10 Dec 346.00 +3.10 Jul 346.50 +3.10 Oct 346.50 +3.10 Dec 344.00 +3.10 Est. sales 116,011. Tue.’s sales 127,223 Tue.’s open int 480,036, up 4,148

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.