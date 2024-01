CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 593½ 600¼ 587 596½ +3¼ May 604 610 597¾ 606½ +3 Jul 610¼ 616 604 612 +2¼ Sep 622¾ 626½ 615½ 623½ +2½ Dec 637½ 640¼ 630¾ 639 +2¾ Mar 651 654 644¾ 653 +3 May 657¼ 659¼ 657¼ 659¼ +2¾ Jul 652 654¼ 652 654¼ +2½ Sep 661¼ +2½ Dec 674¾ +2½ Mar 685¾ +2½ May 679¾ +2½ Jul 639¼ +2½ Est. sales 62,170. Fri.’s sales 87,622 Fri.’s open int 409,549 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 445½ 448 444 445¾ +¼ May 455½ 458 454½ 456¼ +¼ Jul 464 466¼ 462¾ 464¾ +½ Sep 468¾ 470½ 467¼ 469¼ +½ Dec 476 477¾ 474½ 476¼ +¼ Mar 487½ 489 486 487¾ +½ May 492½ 494½ 491½ 493¼ +½ Jul 495½ 495½ 493 494½ +¼ Sep 482½ 483¾ 482 482¾ +1¾ Dec 480¾ 483½ 480¼ 482½ +1½ Mar 490½ 490¾ 490½ 490¾ +1½ May 491½ 493¾ 491½ 493¾ +1¼ Jul 494¼ +1 Sep 474¾ +1 Dec 468¼ 471 468 471 +½ Jul 487 +½ Dec 463¾ +½ Est. sales 174,858. Fri.’s sales 279,584 Fri.’s open int 1,565,508, up 23,321 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 379¾ 385 375¾ 378½ —1¼ May 370¾ 378¾ 370¾ 373¾ —2¼ Jul 373 —1¾ Sep 376 —1¾ Dec 383 —1¾ Mar 363 —1¾ May 369 —1¾ Jul 373¾ —1¾ Sep 385½ —1¾ Dec 392¼ —1¾ Jul 354½ —1¾ Sep 370¼ —1¾ Est. sales 463. Fri.’s sales 563 Fri.’s open int 3,423 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1216¾ 1225¾ 1209½ 1224¼ +11 May 1225¾ 1234½ 1219½ 1233 +10 Jul 1235 1242½ 1228¼ 1241¼ +9¼ Aug 1224¼ 1229½ 1217¼ 1228¾ +7¾ Sep 1202¼ 1203¾ 1193¼ 1203¼ +6 Nov 1192½ 1198¼ 1187 1197½ +6¼ Jan 1204¼ 1206 1197 1205½ +6 Mar 1200¾ 1204¼ 1193¼ 1204 +7 May 1194¾ 1206½ 1194¾ 1206½ +7¾ Jul 1207 1211¾ 1206 1211¾ +7½ Aug 1201¾ +7½ Sep 1178¼ +7½ Nov 1164 1166¼ 1155 1165½ +7¼ Jan 1170¼ +7¼ Mar 1166½ +7¼ May 1164¾ +7¼ Jul 1169 1170¼ 1169 1170¼ +7¼ Aug 1160½ +7¼ Sep 1130¾ +7¼ Nov 1122¼ +7¼ Jul 1122 +7¼ Nov 1080½ +7¼ Est. sales 166,724. Fri.’s sales 190,039 Fri.’s open int 703,990, up 8,750 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 46.77 48.26 46.77 48.16 +1.26 May 47.29 48.70 47.29 48.64 +1.24 Jul 47.56 48.86 47.56 48.79 +1.16 Aug 47.36 48.55 47.35 48.47 +1.09 Sep 47.00 48.17 47.00 48.09 +1.04 Oct 46.68 47.71 46.68 47.67 +1.01 Dec 46.53 47.63 46.50 47.55 +1.01 Jan 46.55 47.48 46.55 47.46 +.97 Mar 46.48 47.34 46.48 47.34 +.93 May 47.04 47.30 47.04 47.30 +.91 Jul 47.30 +.90 Aug 47.04 +.88 Sep 46.76 +.88 Oct 46.33 +.81 Dec 46.14 +.75 Jan 46.02 +.74 Mar 45.97 +.75 May 45.94 +.75 Jul 46.03 +.75 Aug 45.76 +.75 Sep 45.48 +.75 Oct 45.42 +.74 Dec 45.29 +.74 Jul 45.18 +.74 Oct 45.17 +.74 Dec 44.91 +.74 Est. sales 110,307. Fri.’s sales 151,483 Fri.’s open int 557,837, up 16,092 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 356.50 358.00 351.40 355.80 —.70 May 356.70 358.10 352.40 355.60 —.60 Jul 359.80 361.00 355.90 358.80 —.40 Aug 360.40 361.40 356.60 359.30 —.50 Sep 359.80 360.30 355.70 358.50 —.40 Oct 356.90 357.20 353.30 356.10 —.20 Dec 358.30 359.00 354.70 357.70 —.10 Jan 358.90 359.00 355.00 357.70 —.30 Mar 357.90 357.90 353.50 356.20 —.30 May 353.60 355.80 353.20 355.80 —.50 Jul 358.50 358.50 356.20 357.00 —.80 Aug 354.20 355.00 354.20 355.00 —.80 Sep 351.50 351.70 351.50 351.70 —.80 Oct 347.60 —.80 Dec 348.50 —.60 Jan 348.20 —.70 Mar 345.70 —.70 May 345.00 —.70 Jul 345.80 —1.10 Aug 343.70 —1.00 Sep 341.40 —1.00 Oct 339.90 —1.00 Dec 340.20 —1.00 Jul 340.70 —1.00 Oct 340.70 —1.00 Dec 338.20 —1.00 Est. sales 134,555. Fri.’s sales 190,039 Fri.’s open int 473,003

