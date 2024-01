CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 586¼ 598 584¾ 593¼ +7¾ May 597¼ 608½ 596¼ 603½ +6¾ Jul 603¾ 614¾ 603¾ 609¾ +6 Sep 617½ 625¾ 614½ 621 +5¾ Dec 631¼ 640 630¾ 636¼ +5¾ Mar 645¾ 653 645¾ 650 +6 May 655¾ 656½ 654¾ 656½ +6 Jul 651 651¾ 651 651¾ +5½ Sep 658¾ +5½ Dec 672¼ +5½ Mar 683¼ +5½ May 677¼ +5½ Jul 636¾ +5¾ Est. sales 82,443. Thu.’s sales 93,101 Thu.’s open int 410,061, up 6,143 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 443½ 449½ 443 445½ +1½ May 454½ 460 454 456 +1 Jul 463 468 462¼ 464¼ +¾ Sep 467½ 472¼ 467½ 468¾ +½ Dec 475½ 479½ 474½ 476 +¼ Mar 486½ 490¾ 486 487¼ +¼ May 493½ 496 492½ 492¾ — ¼ Jul 494 497¼ 493¼ 494¼ — ¼ Sep 481¾ 484¼ 481 481 — ¼ Dec 481 484¼ 480 481 —1 Mar 489¼ —1 May 492½ —1 Jul 495 495 493¼ 493¼ —1 Sep 473¾ —1 Dec 470½ 473¾ 467 470½ +¾ Jul 486½ +¾ Dec 463¼ +¾ Est. sales 259,493. Thu.’s sales 335,803 Thu.’s open int 1,542,187, up 13,167 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 367 384 365¼ 379¾ +13 May 367¾ 381 367¾ 376 +9¾ Jul 369¼ 374¾ 369¼ 374¾ +9¼ Sep 377¾ +9¼ Dec 384¾ +9¾ Mar 364¾ +9¾ May 370¾ +9¾ Jul 375½ +9¾ Sep 387¼ +9¾ Dec 394 +9¾ Jul 356¼ +9¾ Sep 372 +9¾ Est. sales 553. Thu.’s sales 514 Thu.’s open int 3,521 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1213 1227 1210¾ 1213¼ — ¼ May 1223¾ 1236¾ 1220¾ 1223 —1¼ Jul 1233 1245¼ 1229¾ 1232 —1 Aug 1223½ 1233½ 1219¼ 1221 —1¼ Sep 1200 1207¾ 1195½ 1197¼ — ½ Nov 1191¼ 1200½ 1189 1191¼ Jan 1202½ 1208½ 1198¼ 1199½ — ½ Mar 1199 1206 1195¾ 1197 — ¼ May 1201½ 1206½ 1197¼ 1198¾ +¼ Jul 1213 1213 1203¾ 1204¼ +½ Aug 1194¼ +½ Sep 1170¾ +½ Nov 1159 1165 1158¼ 1158¼ +¾ Jan 1163 +½ Mar 1159¼ +½ May 1157½ +½ Jul 1163 +½ Aug 1153¼ +½ Sep 1123½ +½ Nov 1115 +1½ Jul 1114¾ +1½ Nov 1073¼ +1½ Est. sales 175,943. Thu.’s sales 214,080 Thu.’s open int 695,240, up 4,977 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 47.73 48.12 46.76 46.90 —.72 May 48.11 48.51 47.25 47.40 —.61 Jul 48.24 48.65 47.48 47.63 —.51 Aug 47.94 48.33 47.24 47.38 —.44 Sep 47.54 47.87 46.90 47.05 —.39 Oct 47.22 47.47 46.49 46.66 —.36 Dec 47.02 47.35 46.36 46.54 —.35 Jan 46.92 47.20 46.40 46.49 —.34 Mar 46.85 47.10 46.24 46.41 —.33 May 47.00 47.00 46.39 46.39 —.31 Jul 47.00 47.00 46.34 46.40 —.29 Aug 46.16 —.27 Sep 45.88 —.27 Oct 45.52 —.26 Dec 45.39 —.26 Jan 45.28 —.25 Mar 45.22 —.25 May 45.19 —.25 Jul 45.28 —.25 Aug 45.01 —.25 Sep 44.73 —.25 Oct 44.68 —.34 Dec 44.55 —.34 Jul 44.44 —.34 Oct 44.43 —.34 Dec 44.17 —.34 Est. sales 146,327. Thu.’s sales 109,737 Thu.’s open int 541,745, up 1,752 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 361.90 365.70 356.00 356.50 —4.80 May 358.00 362.20 355.70 356.20 —1.30 Jul 360.00 364.20 358.60 359.20 —.20 Aug 360.10 364.30 359.10 359.80 +.40 Sep 359.00 363.00 358.00 358.90 +.80 Oct 356.90 360.50 355.40 356.30 +.60 Dec 357.40 361.80 356.80 357.80 +.60 Jan 358.50 361.00 357.20 358.00 +.70 Mar 357.50 359.60 356.50 356.50 +.70 May 356.80 359.50 356.30 356.30 +.80 Jul 358.50 358.50 357.70 357.80 +1.00 Aug 357.00 357.00 355.80 355.80 +1.00 Sep 352.50 +1.00 Oct 348.40 +1.00 Dec 349.10 +.80 Jan 348.90 +.80 Mar 346.40 +.70 May 345.70 +.70 Jul 346.90 +1.10 Aug 344.70 +1.10 Sep 342.40 +1.10 Oct 340.90 +1.10 Dec 341.20 +1.10 Jul 341.70 +1.10 Oct 341.70 +1.10 Dec 339.20 +1.10 Est. sales 174,730. Thu.’s sales 178,614 Thu.’s open int 476,725, up 8,649

