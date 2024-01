CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 581½ 595¾ 577¾ 582½ +½ May 595¾ 607¼ 590¾ 594½ —1½ Jul 604¾ 614½ 599½ 602 —3¼ Sep 617½ 625¾ 612 614 —3½ Dec 632½ 640¼ 627½ 629 —3¾ Mar 645¾ 651¾ 641½ 642¼ —4¼ May 648 —5¼ Jul 643½ 643¾ 643½ 643¾ —6½ Sep 651¾ —5½ Dec 664½ —6½ Mar 676½ —6½ May 670½ —6½ Jul 629 —6¼ Est. sales 101,950. Tue.’s sales 96,230 Tue.’s open int 400,325, up 9,726 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 443½ 448¼ 440 442¼ —1¼ May 455 459½ 451½ 453¾ —1½ Jul 465 468 460½ 462½ —1½ Sep 470 473 466½ 467¾ —2 Dec 477 480¼ 474 475 —2¼ Mar 488¼ 491 485¼ 486 —2¼ May 494½ 496½ 490½ 491¾ —2 Jul 494¼ 498 492¼ 493 —2 Sep 486½ 486½ 483 483 — ¾ Dec 482 487 481 483¼ — ¼ Mar 490 495½ 490 492 +½ May 496¼ Jul 497 +¼ Sep 477½ +¼ Dec 470 471½ 468¼ 470¼ — ¼ Jul 486¼ — ¼ Dec 463 — ¼ Est. sales 318,171. Tue.’s sales 292,534 Tue.’s open int 1,503,822, up 19,184 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 353¼ 360¾ 350 353½ +1 May 360 360 354¼ 354½ — ¼ Jul 354 +¼ Sep 361½ Dec 365 365½ 365 365½ Mar 345½ May 351½ Jul 356¼ Sep 368 Dec 374¾ Jul 337 Sep 352¾ Est. sales 909. Tue.’s sales 909 Tue.’s open int 3,449, up 143 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1227¼ 1231 1205 1205¾ —21½ May 1238¾ 1242 1217½ 1218¼ —20¼ Jul 1247½ 1250¼ 1227¼ 1228¼ —18½ Aug 1236 1237¼ 1217 1218 —16½ Sep 1210 1211½ 1194 1194¾ —14 Nov 1201 1204 1187¾ 1189 —12¼ Jan 1211 1211½ 1196½ 1197¼ —12½ Mar 1207¾ 1207¾ 1195½ 1196¼ —12½ May 1207½ 1207½ 1198¾ 1198¾ —12 Jul 1207 1211½ 1204¾ 1204¾ —11½ Aug 1194¾ —11½ Sep 1171¼ —11½ Nov 1174¾ 1174¾ 1160 1161 —11 Jan 1166¼ —10¾ Mar 1162½ —10¾ May 1160¾ —10¾ Jul 1166¼ —10¾ Aug 1156½ —10¾ Sep 1126¾ —10¾ Nov 1118½ —12 Jul 1118¼ —12 Nov 1076¾ —12 Est. sales 253,558. Tue.’s sales 236,803 Tue.’s open int 680,005, up 9,229 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 47.25 47.86 46.58 47.70 +.45 May 47.69 48.22 47.02 48.06 +.38 Jul 47.90 48.35 47.25 48.20 +.32 Aug 47.66 48.00 47.02 47.86 +.24 Sep 47.33 47.57 46.72 47.46 +.17 Oct 46.94 47.14 46.36 47.01 +.11 Dec 46.84 47.05 46.27 46.86 +.08 Jan 46.50 46.92 46.31 46.78 +.06 Mar 46.50 46.77 46.32 46.70 +.04 May 46.50 46.85 46.50 46.67 +.03 Jul 46.77 46.85 46.68 46.68 +.04 Aug 46.42 +.04 Sep 46.14 +.03 Oct 45.78 +.02 Dec 45.62 +.01 Jan 45.50 Mar 45.45 May 45.42 Jul 45.51 Aug 45.24 Sep 44.96 Oct 45.00 Dec 44.74 Jul 44.63 Oct 44.62 Dec 44.36 Est. sales 145,732. Tue.’s sales 137,845 Tue.’s open int 540,289, up 5,411 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 371.50 373.60 357.10 358.70 —12.40 May 367.40 369.20 355.50 356.10 —11.30 Jul 368.60 369.80 357.60 358.10 —10.20 Aug 368.30 368.70 357.50 358.00 —9.40 Sep 366.40 367.00 356.20 356.50 —8.90 Oct 363.20 364.00 353.90 354.40 —8.10 Dec 364.70 365.00 355.40 356.00 —7.70 Jan 364.00 364.00 355.50 356.10 —7.40 Mar 359.20 359.20 354.20 354.90 —7.10 May 357.50 357.90 354.70 354.70 —6.90 Jul 356.00 —6.80 Aug 354.10 —6.70 Sep 350.80 —6.80 Oct 346.70 —6.70 Dec 347.70 —6.60 Jan 347.10 —6.60 Mar 344.80 —6.50 May 344.00 —6.60 Jul 344.80 —6.60 Aug 342.70 —6.50 Sep 340.40 —6.50 Oct 338.90 —6.50 Dec 339.20 —6.50 Jul 339.70 —6.50 Oct 339.70 —6.50 Dec 337.20 —6.50 Est. sales 217,099. Tue.’s sales 201,159 Tue.’s open int 465,781, up 810

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.