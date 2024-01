CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 596 602¼ 576¾ 582 —14 May 610¼ 615¾ 591 596 —14 Jul 619 623½ 600¾ 605¼ —13¼ Sep 629½ 633¾ 612½ 617½ —12¼ Dec 643½ 649 627¾ 632¾ —11¾ Mar 657¼ 657¼ 641 646½ —10½ May 661¾ 661¾ 647½ 653¼ —8¾ Jul 654¼ 654¼ 644¾ 650¼ —6½ Sep 657¼ —6½ Dec 671 —6 Mar 682¼ 683 682¼ 683 —6 May 677 —6 Jul 635¼ —2¾ Est. sales 145,668. Fri.’s sales 135,163 Fri.’s open int 390,599, up 8,337 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 447¾ 451¼ 442 443½ —3½ May 459 462½ 453¾ 455¼ —3¾ Jul 468¼ 471½ 462¾ 464 —4¼ Sep 474¾ 476¾ 468¼ 469¾ —4½ Dec 481¾ 484¼ 476¼ 477¼ —4½ Mar 492¼ 494¾ 487¼ 488¼ —4½ May 499 500¼ 493½ 493¾ —4½ Jul 498½ 500½ 493½ 495 —4¼ Sep 488¼ 488½ 483½ 483¾ —4½ Dec 486¾ 487¾ 482 483½ —4¼ Mar 492¼ 492¼ 490¼ 491½ —4¾ May 496¼ —4½ Jul 496¾ —4¼ Sep 477¼ —4¼ Dec 475 475 468¼ 470½ —8 Jul 486½ —8 Dec 463¼ —8 Est. sales 604,132. Fri.’s sales 560,201 Fri.’s open int 1,484,638, up 42,666 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 371¼ 372¾ 352 352½ —16¼ May 365 365 354¾ 354¾ —11 Jul 359 359 353¾ 353¾ —9¼ Sep 361½ —9¼ Dec 365½ —9¼ Mar 345½ —9¼ May 351½ —9¼ Jul 356¼ —9¼ Sep 368 —9¼ Dec 374¾ —9¼ Jul 337 —8¾ Sep 352¾ —8¾ Est. sales 274. Fri.’s sales 274 Fri.’s open int 3,306 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 1227 1237¾ 1220¾ 1227¼ +3 May 1238 1249¼ 1232¼ 1238½ +2¾ Jul 1245½ 1257¼ 1240¼ 1246¾ +2½ Aug 1234¼ 1245½ 1228½ 1234½ +1 Sep 1209½ 1220¼ 1204 1208¾ — ¾ Nov 1201¾ 1213 1196½ 1201¼ — ¼ Jan 1210 1220¼ 1205¼ 1209¾ — ½ Mar 1209½ 1218½ 1204¼ 1208¾ — ¾ May 1221 1221 1206¾ 1210¾ —1½ Jul 1219¼ 1219¼ 1212 1216¼ —1¼ Aug 1206¼ —1¼ Sep 1182¾ —1¼ Nov 1172 1174 1169 1172 —2 Jan 1177 —2 Mar 1173¼ —2 May 1171½ —2 Jul 1177 —2 Aug 1167¼ —2 Sep 1137½ —2 Nov 1130½ —2 Jul 1130¼ —2 Nov 1088¾ —2 Est. sales 461,501. Fri.’s sales 430,141 Fri.’s open int 670,776, up 2,509 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Mar 48.35 48.59 47.22 47.25 —1.00 May 48.74 48.98 47.65 47.68 —.96 Jul 48.85 49.09 47.85 47.88 —.88 Aug 48.57 48.76 47.58 47.62 —.83 Sep 48.16 48.39 47.28 47.29 —.80 Oct 47.69 47.98 46.88 46.90 —.78 Dec 47.56 47.84 46.75 46.78 —.78 Jan 47.46 47.75 46.69 46.72 —.77 Mar 47.39 47.63 46.66 46.66 —.76 May 47.00 47.00 46.64 46.64 —.74 Jul 47.00 47.00 46.64 46.64 —.74 Aug 46.38 —.74 Sep 46.11 —.74 Oct 45.76 —.71 Dec 45.61 —.71 Jan 45.50 —.72 Mar 45.45 —.71 May 45.42 —.71 Jul 45.51 —.71 Aug 45.24 —.71 Sep 44.96 —.71 Oct 45.00 —.71 Dec 44.74 —.71 Jul 44.63 —.71 Oct 44.62 —.71 Dec 44.36 —.71 Est. sales 199,338. Fri.’s sales 189,029 Fri.’s open int 534,878, up 11,009 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Mar 363.20 371.70 363.20 371.10 +9.00 May 361.70 367.70 361.60 367.40 +6.40 Jul 364.00 368.70 363.20 368.30 +5.30 Aug 363.60 367.90 362.60 367.40 +4.80 Sep 361.50 365.60 360.90 365.40 +4.40 Oct 358.90 363.00 358.10 362.50 +4.20 Dec 359.60 364.20 359.10 363.70 +4.30 Jan 360.00 363.50 359.00 363.50 +4.10 Mar 359.20 362.00 358.00 362.00 +3.80 May 358.00 361.60 357.80 361.60 +3.50 Jul 362.80 +3.40 Aug 360.80 +3.30 Sep 357.60 +3.10 Oct 353.40 +3.00 Dec 353.00 354.30 353.00 354.30 +2.90 Jan 353.70 +2.90 Mar 351.30 +2.80 May 350.60 +2.60 Jul 351.40 +2.50 Aug 349.20 +2.20 Sep 346.90 +2.20 Oct 345.40 +2.20 Dec 345.70 +2.20 Jul 346.20 +2.20 Oct 346.20 +2.20 Dec 343.70 +2.20 Est. sales 266,084. Fri.’s sales 253,997 Fri.’s open int 464,971, up 17,477

