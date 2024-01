CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 604 611¾ 587¼ 596 —7¾ May 616½ 624½ 601½ 610 —6¾ Jul 625 632 610 618½ —6¼ Sep 635½ 642¼ 622¼ 629¾ —6 Dec 649¾ 656 637 644½ —5¾ Mar 665½ 665¾ 650 657 —5¼ May 660¼ 662¾ 655 662 —4¾ Jul 650 657¼ 649 656¾ —2½ Sep 663¾ —2¾ Dec 677 —1 Mar 684 689 684 689 — ¼ May 683 +1½ Jul 638 +1½ Est. sales 135,135. Thu.’s sales 68,072 Thu.’s open int 382,262, up 4,409 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 457 460 441 447 —10¾ May 469¼ 471¼ 453 459 —10¾ Jul 478½ 480¼ 463 468¼ —10¾ Sep 482 483¾ 469 474¼ —8¾ Dec 489 490½ 476¼ 481¾ —8 Mar 499½ 501 487½ 492¾ —7¾ May 504½ 505½ 493¼ 498¼ —7¼ Jul 506 506¼ 494¾ 499¼ —7¼ Sep 491¾ 492¼ 485 488¼ —5½ Dec 491½ 492 483½ 487¾ —4¾ Mar 498½ 498½ 495 496¼ —4¼ May 500¾ —3¼ Jul 501 —4¼ Sep 481½ —4¼ Dec 479½ 479½ 477¼ 478½ —1¼ Jul 494½ —1¼ Dec 471¼ —1¼ Est. sales 560,201. Thu.’s sales 307,004 Thu.’s open int 1,441,972, up 20,259 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 381¾ 385¾ 368 368¾ —14¾ May 380½ 380½ 365¾ 365¾ —14¾ Jul 364¾ 364¾ 363 363 —14¼ Sep 370¾ —14¼ Dec 374¾ —14¼ Mar 354¾ —14¼ May 360¾ —14¼ Jul 365½ —14¼ Sep 377¼ —14¼ Dec 384 —14¼ Jul 345¾ —14¼ Sep 361½ —14¼ Est. sales 274. Thu.’s sales 553 Thu.’s open int 3,339 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1239¾ 1240¼ 1205¾ 1205¾ —25½ Mar 1237 1246¾ 1203 1224¼ —12¼ May 1248¾ 1258¼ 1215½ 1235¾ —12¼ Jul 1256¼ 1266 1224¼ 1244¼ —11¾ Aug 1245¼ 1252 1215 1233½ —11 Sep 1218¼ 1224¼ 1194 1209½ —8 Nov 1207¼ 1214 1186 1201½ —5½ Jan 1216½ 1221¾ 1194¾ 1210¼ —5 Mar 1220½ 1220½ 1194½ 1209½ —4¼ May 1211½ 1214 1199 1212¼ —4 Jul 1218¾ 1219¼ 1202½ 1217½ —3¾ Aug 1207½ —3¾ Sep 1184 —3¾ Nov 1174¾ 1175¾ 1160 1174 —2¾ Jan 1179 —2¾ Mar 1170 1175¼ 1170 1175¼ —2¾ May 1173½ —2¾ Jul 1179 —2¾ Aug 1169¼ —2¾ Sep 1139½ —2¾ Nov 1134¾ 1134¾ 1120¾ 1132½ — ½ Jul 1132¼ — ½ Nov 1090¾ — ½ Est. sales 430,188. Thu.’s sales 203,726 Thu.’s open int 668,267 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 47.75 —.62 Mar 48.84 49.65 47.70 48.25 —.47 May 49.20 49.95 48.05 48.64 —.43 Jul 49.29 50.00 48.14 48.76 —.43 Aug 49.09 49.63 47.84 48.45 —.43 Sep 48.74 49.27 47.48 48.09 —.45 Oct 48.31 48.83 47.09 47.68 —.47 Dec 48.20 48.69 46.96 47.56 —.46 Jan 48.31 48.63 46.94 47.49 —.49 Mar 48.15 48.15 46.85 47.42 —.48 May 47.38 —.48 Jul 47.38 —.48 Aug 47.12 —.48 Sep 46.85 —.48 Oct 46.47 —.47 Dec 46.32 —.47 Jan 46.22 —.47 Mar 46.16 —.47 May 46.13 —.47 Jul 46.22 —.47 Aug 45.95 —.47 Sep 45.67 —.47 Oct 45.71 —.47 Dec 45.45 —.47 Jul 45.34 —.47 Oct 45.33 —.47 Dec 45.07 —.47 Est. sales 188,961. Thu.’s sales 129,067 Thu.’s open int 523,869, up 4,872 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 361.80 361.80 351.30 351.30 —10.10 Mar 362.20 364.80 353.40 362.10 —.10 May 362.50 364.70 353.00 361.00 —1.50 Jul 364.90 367.10 355.40 363.00 —1.90 Aug 363.80 366.20 355.60 362.60 —1.50 Sep 362.40 364.30 354.50 361.00 —1.30 Oct 359.10 360.50 352.00 358.30 —1.00 Dec 360.30 361.70 353.10 359.40 —1.10 Jan 360.10 360.60 353.30 359.40 —.90 Mar 357.30 358.20 351.70 358.20 —.70 May 358.40 358.40 351.80 358.10 —.50 Jul 358.60 359.40 354.00 359.40 —.40 Aug 350.00 357.50 350.00 357.50 —.10 Sep 350.00 354.50 347.00 354.50 +.60 Oct 347.00 350.40 347.00 350.40 +1.00 Dec 351.40 351.40 350.00 351.40 +.90 Jan 350.80 +.90 Mar 348.50 +.80 May 348.00 +1.10 Jul 348.90 +1.60 Aug 347.00 +1.80 Sep 344.70 +1.50 Oct 343.20 +1.50 Dec 343.50 +1.50 Jul 344.00 +1.50 Oct 344.00 +1.50 Dec 341.50 +1.50 Est. sales 254,010. Thu.’s sales 155,541 Thu.’s open int 447,494, up 4,813

