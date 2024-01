CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thu.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Thu.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 610 614¾ 602 603¾ —7 May 622 627¼ 615¼ 616¾ —7 Jul 630 635¼ 623 624¾ —7 Sep 640½ 646½ 634¼ 635¾ —7¾ Dec 654½ 661¼ 648½ 650¼ —7½ Mar 672 672 662¼ 662¼ —7¼ May 666¾ —7 Jul 661¾ 661¾ 658 659¼ —6¾ Sep 666½ —7 Dec 678 —6¾ Mar 689¼ —6¾ May 681½ —6¾ Jul 636½ —5¾ Est. sales 60,646. Wed.’s sales 68,387 Wed.’s open int 377,853, up 4,166 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 459 461½ 455¾ 457¾ —1¾ May 470½ 473 467¼ 469¾ —1¾ Jul 480¼ 482¾ 476¾ 479 —2¼ Sep 484 486¼ 480½ 483 —2 Dec 490¾ 493¼ 487¼ 489¾ —2¼ Mar 501 503¾ 498¼ 500½ —2½ May 508 508 504¾ 505½ —2¾ Jul 509¼ 510¼ 504¼ 506½ —2½ Sep 493¾ 494 493¾ 493¾ —1½ Dec 492¾ 495 490½ 492½ —1¾ Mar 498½ 500½ 498¼ 500½ —1¾ May 504 —1¾ Jul 505¼ —1¾ Sep 485¾ —1¾ Dec 482 482 479 479¾ —3½ Jul 495¾ —3½ Dec 472½ —3½ Est. sales 266,977. Wed.’s sales 294,610 Wed.’s open int 1,421,713, up 28,010 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 382¼ 393 376 383½ —2 May 373¾ 386 371¾ 380½ +2¾ Jul 382 383¼ 377¼ 377¼ +3½ Sep 391¼ 391¾ 385 385 +2½ Dec 389 +2½ Mar 369 +2½ May 375 +2½ Jul 379¾ +2½ Sep 391½ +2½ Dec 398¼ +2½ Jul 360 +1 Sep 375¾ +1 Est. sales 553. Wed.’s sales 629 Wed.’s open int 3,379 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1234 1235½ 1231¼ 1231¼ +2½ Mar 1236¼ 1249¾ 1234¼ 1236½ May 1247½ 1259¾ 1245¾ 1248 +½ Jul 1255 1267¼ 1253¼ 1256 +¾ Aug 1243¼ 1254¾ 1242½ 1244½ +1 Sep 1215½ 1226½ 1215¼ 1217½ +1¾ Nov 1204½ 1216¾ 1204½ 1207 +1½ Jan 1212¾ 1222¼ 1212¾ 1215¼ +1½ Mar 1212¼ 1222½ 1212¼ 1213¾ +1¾ May 1217½ 1218½ 1216¼ 1216¼ +1½ Jul 1225½ 1225½ 1221¼ 1221¼ +1 Aug 1211¼ +1 Sep 1187¾ +1 Nov 1175 1182¼ 1175 1176¾ — ¾ Jan 1181¾ — ¾ Mar 1178 — ¾ May 1176¼ — ¾ Jul 1181¾ — ¾ Aug 1172 — ¾ Sep 1142¼ — ¾ Nov 1133 — ¾ Jul 1132¾ — ¾ Nov 1091¼ — ¾ Est. sales 190,822. Wed.’s sales 195,911 Wed.’s open int 671,141, up 12,891 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 48.37 +.51 Mar 48.20 48.98 48.13 48.72 +.47 May 48.57 49.29 48.52 49.07 +.46 Jul 48.75 49.38 48.66 49.19 +.43 Aug 48.49 49.04 48.40 48.88 +.40 Sep 48.55 48.65 48.18 48.54 +.37 Oct 48.20 48.28 47.70 48.15 +.36 Dec 47.64 48.14 47.56 48.02 +.35 Jan 47.90 48.01 47.67 47.98 +.36 Mar 47.58 47.90 47.58 47.90 +.35 May 47.86 +.36 Jul 47.73 47.86 47.73 47.86 +.37 Aug 47.60 +.36 Sep 47.33 +.36 Oct 46.94 +.35 Dec 46.65 46.79 46.65 46.79 +.32 Jan 46.69 +.32 Mar 46.63 +.32 May 46.60 +.32 Jul 46.69 +.32 Aug 46.42 +.32 Sep 46.14 +.32 Oct 46.18 +.32 Dec 45.92 +.32 Jul 45.81 +.32 Oct 45.80 +.32 Dec 45.54 +.32 Est. sales 119,483. Wed.’s sales 114,558 Wed.’s open int 518,997, up 6,540 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 366.10 367.00 361.40 361.40 +.10 Mar 365.00 368.90 361.60 362.20 —2.10 May 364.60 367.80 361.70 362.50 —1.70 Jul 367.30 370.00 364.20 364.90 —1.70 Aug 366.70 369.10 363.80 364.10 —1.90 Sep 364.30 367.10 362.00 362.30 —1.90 Oct 361.40 364.00 359.00 359.30 —2.00 Dec 363.00 365.00 360.00 360.50 —2.00 Jan 362.40 364.30 359.90 360.30 —1.90 Mar 362.80 362.80 358.60 358.90 —2.00 May 362.80 362.80 358.60 358.60 —1.80 Jul 363.70 363.70 359.80 359.80 —1.70 Aug 363.10 363.10 357.60 357.60 —1.70 Sep 360.10 360.10 353.90 353.90 —1.70 Oct 352.00 352.00 349.40 349.40 —1.70 Dec 353.00 353.00 350.50 350.50 —1.50 Jan 349.90 —1.50 Mar 347.70 —1.50 May 346.90 —1.40 Jul 347.30 —1.70 Aug 345.20 —1.80 Sep 343.20 —1.80 Oct 341.70 —1.80 Dec 342.00 —1.80 Jul 342.50 —1.80 Oct 342.50 —1.80 Dec 340.00 —1.80 Est. sales 146,528. Wed.’s sales 141,395 Wed.’s open int 442,681, up 6,125

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.