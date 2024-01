CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 610¼ 612 603¾ 610¾ +¾ May 622 624¼ 616¾ 623¾ +1¼ Jul 630½ 632¼ 625 631¾ +1 Sep 639¾ 643½ 636½ 643½ +1¾ Dec 654 658 651¼ 657¾ +1¾ Mar 669 669½ 665¾ 669½ +1¾ May 672½ 673¾ 672½ 673¾ +1¼ Jul 664¼ 666 663½ 666 +1¾ Sep 673½ +1¾ Dec 684¾ +1¾ Mar 696 +1¾ May 688¼ +1¾ Jul 641 642¼ 641 642¼ +1¾ Est. sales 93,898. Tue.’s sales 93,898 Tue.’s open int 373,687 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 459 461¾ 454½ 459½ +¼ May 471 473¼ 466¾ 471½ Jul 481½ 483¼ 477¼ 481¼ — ¾ Sep 485 486¼ 481¼ 485 — ¾ Dec 492¼ 493½ 488¾ 492 — ¾ Mar 503¾ 504¼ 499¾ 503 — ¾ May 505¼ 509½ 505¼ 508¼ — ¾ Jul 509¼ 511 506¼ 509 — ¾ Sep 496 496¼ 495¼ 495¼ — ¾ Dec 494 495¾ 491¾ 494¼ —1 Mar 502¼ — ½ May 506 506 505¾ 505¾ — ½ Jul 507 — ¾ Sep 487½ — ¾ Dec 479¼ 483½ 479¼ 483¼ +¾ Jul 499¼ +¾ Dec 476 +¾ Est. sales 381,145. Tue.’s sales 345,469 Tue.’s open int 1,393,703 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 379½ 389 375½ 385½ +6 May 375 381¼ 371 377¾ +2½ Jul 373¾ +2 Sep 382½ +2 Dec 386½ +3¼ Mar 366½ +3¼ May 372½ +3¼ Jul 377¼ +3¼ Sep 389 +3¼ Dec 395¾ +3¼ Jul 359 +3¼ Sep 374¾ +3¼ Est. sales 685. Tue.’s sales 685 Tue.’s open int 3,463 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1241½ 1241½ 1228¾ 1228¾ —12¾ Mar 1249 1250 1235¼ 1236½ —12 May 1258¾ 1260¼ 1246 1247½ —11¼ Jul 1266¾ 1268¼ 1254 1255¼ —11¼ Aug 1252 1252¼ 1241 1243½ —8½ Sep 1222 1222 1212 1215¾ —4¾ Nov 1208 1209½ 1200½ 1205½ —3 Jan 1216 1217¾ 1209¼ 1213¾ —2¾ Mar 1210½ 1216¼ 1208¾ 1212 —3¼ May 1213¾ 1215½ 1213½ 1214¾ —2¾ Jul 1221 1221¾ 1217¼ 1220¼ —2¾ Aug 1210¼ —2¾ Sep 1186¾ —2¾ Nov 1176 1179½ 1175 1177½ —2½ Jan 1182½ —1¾ Mar 1178¾ —1¾ May 1177 —1¾ Jul 1182½ —1¾ Aug 1172¾ —1¾ Sep 1143 —1¾ Nov 1133¾ —1¾ Jul 1133½ —1¾ Nov 1092 —1¾ Est. sales 201,159. Tue.’s sales 201,159 Tue.’s open int 658,250, up 4,332 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 47.92 47.92 47.86 47.86 —.26 Mar 48.55 48.80 48.01 48.25 —.20 May 48.93 49.13 48.38 48.61 —.20 Jul 49.12 49.27 48.59 48.76 —.23 Aug 48.82 49.00 48.32 48.48 —.25 Sep 48.54 48.71 48.05 48.17 —.27 Oct 48.22 48.33 47.68 47.79 —.28 Dec 47.94 48.18 47.51 47.67 —.27 Jan 48.00 48.06 47.52 47.62 —.27 Mar 48.00 48.00 47.42 47.55 —.27 May 47.50 —.29 Jul 47.50 47.53 47.49 47.49 —.30 Aug 47.24 —.30 Sep 46.97 —.30 Oct 46.59 —.31 Dec 46.47 —.33 Jan 46.37 —.33 Mar 46.31 —.35 May 46.28 —.35 Jul 46.37 —.35 Aug 46.10 —.35 Sep 45.82 —.35 Oct 45.86 —.35 Dec 45.60 —.35 Jul 45.49 —.35 Oct 45.48 —.35 Dec 45.22 —.35 Est. sales 140,466. Tue.’s sales 140,466 Tue.’s open int 512,457, up 2,568 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 363.80 364.40 361.30 361.30 —4.70 Mar 367.60 368.30 363.50 364.30 —3.30 May 368.40 368.90 363.90 364.20 —4.00 Jul 371.00 371.60 366.20 366.60 —4.10 Aug 370.00 370.90 365.70 366.00 —3.70 Sep 368.00 368.90 363.90 364.20 —3.40 Oct 365.10 365.10 360.90 361.30 —3.00 Dec 365.70 366.20 362.00 362.50 —3.00 Jan 365.10 365.10 361.90 362.20 —2.90 Mar 364.50 364.50 360.60 360.90 —2.30 May 364.30 364.40 360.40 360.40 —2.30 Jul 365.10 365.10 361.20 361.50 —2.30 Aug 360.70 360.70 359.30 359.30 —2.30 Sep 357.50 357.50 355.60 355.60 —2.30 Oct 351.10 —2.30 Dec 356.70 356.70 352.00 352.00 —2.60 Jan 351.40 —2.60 Mar 349.20 —2.50 May 348.30 —2.50 Jul 349.00 —2.20 Aug 347.00 —2.20 Sep 345.00 —2.20 Oct 343.50 —2.20 Dec 343.80 —2.20 Jul 344.30 —2.20 Oct 344.30 —2.20 Dec 341.80 —2.20 Est. sales 164,017. Tue.’s sales 164,017 Tue.’s open int 436,556, up 1,617

