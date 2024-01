CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 596 613¾ 594 610 +13¾ May 609¼ 625½ 607 622½ +13¼ Jul 616¾ 633 615¼ 630¾ +13 Sep 629½ 643½ 626¾ 641¾ +12½ Dec 643 657 642¼ 656 +12¼ Mar 653¾ 668½ 653¾ 667¾ +11½ May 662½ 672½ 662¼ 672½ +11 Jul 654¼ 664¼ 654¼ 664¼ +10 Sep 660 671¾ 660 671¾ +9¾ Dec 674 683 671¾ 683 +9 Mar 684 694¼ 684 694¼ +9 May 686½ +10½ Jul 640½ +6¾ Est. sales 85,802. Mon.’s sales 109,527 Mon.’s open int 377,595, up 9,768 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 454¾ 460½ 451¾ 459¼ +4¼ May 467¼ 472¼ 464¼ 471½ +4 Jul 478 482 474¾ 482 +4 Sep 481½ 485¾ 478¾ 485¾ +3¾ Dec 489 493 486½ 492¾ +3½ Mar 499½ 503¾ 497½ 503¾ +3¾ May 506½ 509¼ 504 509 +3½ Jul 506 510 504½ 509¾ +3½ Sep 496 496 495¾ 496 +3 Dec 491½ 495¼ 489½ 495¼ +4 Mar 502¾ +4 May 506¼ +4 Jul 507¾ +4 Sep 488¼ +4 Dec 482½ +4 Jul 498½ +4 Dec 475¼ +4 Est. sales 345,469. Mon.’s sales 302,018 Mon.’s open int 1,393,703, up 19,841 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 362½ 382 362½ 379½ +18½ May 370¾ 375¼ 368 375¼ +15¼ Jul 371¾ +15¼ Sep 380½ +15¼ Dec 383¼ +11¼ Mar 363¼ +11¼ May 369¼ +11¼ Jul 374 +11¼ Sep 385¾ +11¼ Dec 392½ +11¼ Jul 355¾ +11¼ Sep 371½ +11¼ Est. sales 685. Mon.’s sales 303 Mon.’s open int 3,539, up 76 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1238½ 1243 1228¾ 1241½ +2 Mar 1245¼ 1251½ 1234 1248½ +3 May 1255 1261½ 1244¼ 1258¾ +4 Jul 1263 1269 1252½ 1266½ +4¾ Aug 1246½ 1254 1238½ 1252 +5½ Sep 1216¼ 1221¾ 1208¼ 1220½ +6 Nov 1202 1210 1197 1208½ +6½ Jan 1210½ 1216¾ 1205½ 1216½ +6¼ Mar 1211¾ 1215¾ 1205 1215¼ +6¼ May 1216½ 1217½ 1210½ 1217½ +6 Jul 1215¾ 1223 1215¼ 1223 +6¼ Aug 1213 +6¼ Sep 1189½ +6¼ Nov 1175 1180 1173 1180 +6¾ Jan 1184¼ +6¼ Mar 1180½ +6¼ May 1178¾ +6¼ Jul 1184¼ +6¼ Aug 1174½ +6¼ Sep 1144¾ +6¼ Nov 1135½ +6¼ Jul 1135¼ +6¼ Nov 1093¾ +6¼ Est. sales 191,156. Mon.’s sales 199,807 Mon.’s open int 653,918, up 5,531 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 48.23 48.30 48.12 48.12 +.68 Mar 47.71 48.70 47.70 48.45 +.64 May 48.10 49.01 48.09 48.81 +.63 Jul 48.33 49.13 48.26 48.99 +.64 Aug 48.08 48.82 48.02 48.73 +.65 Sep 47.77 48.49 47.73 48.44 +.67 Oct 47.57 48.09 47.37 48.07 +.66 Dec 47.26 47.97 47.22 47.94 +.66 Jan 47.18 48.03 47.18 47.89 +.66 Mar 47.35 47.97 47.34 47.82 +.65 May 47.46 47.79 47.46 47.79 +.65 Jul 47.48 47.79 47.48 47.79 +.66 Aug 47.54 +.66 Sep 47.27 +.66 Oct 46.90 +.65 Dec 46.25 46.80 46.25 46.80 +.65 Jan 46.70 +.63 Mar 46.66 +.68 May 46.63 +.68 Jul 46.72 +.68 Aug 46.45 +.68 Sep 46.17 +.68 Oct 46.21 +.68 Dec 45.95 +.68 Jul 45.84 +.68 Oct 45.83 +.68 Dec 45.57 +.68 Est. sales 129,415. Mon.’s sales 157,771 Mon.’s open int 509,889, up 2,213 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 365.00 367.00 364.00 366.00 —2.10 Mar 368.90 370.00 363.30 367.60 —.90 May 369.10 370.40 364.60 368.20 —.90 Jul 371.40 372.80 367.30 370.70 —.90 Aug 370.60 371.80 366.90 369.70 —.90 Sep 368.20 369.30 364.90 367.60 —.60 Oct 365.90 366.10 361.80 364.30 —.70 Dec 366.10 367.10 362.70 365.50 —.60 Jan 365.00 365.10 362.60 365.10 —.60 Mar 362.30 363.40 358.50 363.20 —.60 May 360.70 363.00 360.50 362.70 —.70 Jul 362.20 363.80 362.20 363.80 —.80 Aug 360.00 361.60 360.00 361.60 —.80 Sep 357.90 —.80 Oct 353.40 —.80 Dec 354.60 —.80 Jan 354.00 —.80 Mar 351.70 —.80 May 350.80 —.80 Jul 351.20 —.80 Aug 349.20 —.90 Sep 347.20 —.90 Oct 345.70 —.90 Dec 346.00 —.90 Jul 346.50 —.90 Oct 346.50 —.90 Dec 344.00 —.90 Est. sales 152,541. Mon.’s sales 146,591 Mon.’s open int 434,939, up 4,813

