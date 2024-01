CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 617 617¼ 593 596¼ —19¾ May 628 628 605½ 609¼ —18¼ Jul 635 635 613¾ 617¾ —17¼ Sep 641 642¼ 625¼ 629¼ —16 Dec 654¼ 654¼ 639½ 643¾ —14¾ Mar 658¾ 658¾ 652½ 656¼ —12¾ May 664½ 664½ 657¾ 661½ —10¾ Jul 654¼ 654¼ 654¼ 654¼ —10 Sep 662 —9¾ Dec 675 675 674 674 —9¼ Mar 684 685¼ 684 685¼ —4¾ May 676 —4¾ Jul 633¾ —4¾ Est. sales 72,932. Fri.’s sales 69,221 Fri.’s open int 367,827 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 461 462½ 452 455 —5¾ May 473¼ 474¾ 464½ 467½ —5¾ Jul 483 485 475 478 —5¾ Sep 487 488 478¾ 482 —4¾ Dec 494 495 486¼ 489¼ —4¾ Mar 505 505¼ 497 500 —4¾ May 508¾ 508¾ 502½ 505½ —4½ Jul 510½ 511¼ 503½ 506¼ —4½ Sep 492¾ 493 490¾ 493 —1¾ Dec 493¾ 494½ 488¾ 491¼ —2¼ Mar 500 500 496¼ 498¾ —2 May 500 502¼ 500 502¼ —2 Jul 503¾ —2¼ Sep 484¼ —2¼ Dec 478 478½ 477½ 478½ — ¾ Jul 494½ — ¾ Dec 471¼ — ¾ Est. sales 258,568. Fri.’s sales 234,011 Fri.’s open int 1,373,862, up 18,559 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 357 362¾ 352¾ 361 +8 May 359 360 354¾ 360 +7¾ Jul 356½ +7¼ Sep 365¼ +7¼ Dec 372 +7¼ Mar 352 +7¼ May 358 +7¼ Jul 362¾ +7¼ Sep 374½ +7¼ Dec 381¼ +7¼ Jul 344½ +7¼ Sep 360¼ +7¼ Est. sales 462. Fri.’s sales 462 Fri.’s open int 3,463, up 91 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1252¾ 1252¾ 1233¼ 1239½ —10¼ Mar 1258 1261 1236 1245½ —10¾ May 1266½ 1268¾ 1245¼ 1254¾ —9½ Jul 1271 1274¼ 1252 1261¾ —8 Aug 1255½ 1256¼ 1236¾ 1246½ —6¾ Sep 1223½ 1225½ 1206 1214½ —7¼ Nov 1209½ 1212¼ 1193¼ 1202 —6½ Jan 1216¼ 1218 1202¼ 1210¼ —6¼ Mar 1212 1213 1200½ 1209 —5¼ May 1214 1214¾ 1204¼ 1211½ —4¾ Jul 1214¾ 1216¾ 1210¾ 1216¾ —4¾ Aug 1206¾ —4¾ Sep 1183¼ —4¾ Nov 1175 1175 1168 1173¼ —4 Jan 1178 —3½ Mar 1174¼ —3½ May 1172½ —3½ Jul 1178 —3½ Aug 1168¼ —3½ Sep 1138½ —3½ Nov 1129¼ —3½ Jul 1129 —3½ Nov 1087½ — ¼ Est. sales 165,866. Fri.’s sales 156,251 Fri.’s open int 648,387, up 2,357 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 46.36 47.44 46.36 47.44 +.27 Mar 47.67 47.88 46.30 47.81 +.18 May 48.15 48.28 46.74 48.18 +.13 Jul 48.34 48.50 47.00 48.35 +.09 Aug 48.13 48.29 46.83 48.08 +.04 Sep 47.94 48.07 46.62 47.77 —.02 Oct 47.56 47.65 46.32 47.41 —.04 Dec 47.46 47.56 46.21 47.28 —.05 Jan 47.02 47.25 46.38 47.23 —.04 Mar 46.82 47.17 46.52 47.17 —.03 May 46.50 47.14 46.50 47.14 —.04 Jul 46.50 47.13 46.50 47.13 —.04 Aug 46.88 —.04 Sep 46.61 —.04 Oct 46.25 —.04 Dec 46.15 —.04 Jan 46.07 —.04 Mar 45.98 —.04 May 45.95 —.04 Jul 46.04 —.04 Aug 45.77 —.04 Sep 45.49 —.04 Oct 45.53 —.04 Dec 45.27 —.04 Jul 45.16 —.04 Oct 45.15 —.04 Dec 44.89 —.04 Est. sales 100,079. Fri.’s sales 97,632 Fri.’s open int 507,676, up 6,503 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 369.00 369.20 366.10 368.10 —.50 Mar 369.40 370.50 366.20 368.50 —.90 May 370.70 371.70 367.40 369.10 —1.60 Jul 373.60 374.50 370.00 371.60 —1.90 Aug 372.90 373.10 369.20 370.60 —1.80 Sep 370.40 370.70 367.00 368.20 —2.00 Oct 367.00 367.30 363.80 365.00 —2.00 Dec 368.00 368.90 364.50 366.10 —2.20 Jan 367.00 367.10 364.80 365.70 —2.20 Mar 364.80 364.80 362.90 363.80 —2.10 May 363.40 —2.10 Jul 367.00 367.00 363.70 364.60 —2.10 Aug 362.40 —2.10 Sep 358.70 —2.20 Oct 354.20 —2.10 Dec 359.90 359.90 355.40 355.40 —2.10 Jan 354.80 —2.10 Mar 352.50 —2.00 May 351.60 —2.00 Jul 352.00 —2.00 Aug 350.10 —2.00 Sep 348.10 —2.00 Oct 346.60 —2.00 Dec 346.90 —2.00 Jul 347.40 —2.00 Oct 347.40 —2.00 Dec 344.90 —2.00 Est. sales 156,355. Fri.’s sales 151,361 Fri.’s open int 430,126, up 7,696

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.