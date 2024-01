CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 613 621½ 611½ 616 +2½ May 624 631¾ 622¾ 627½ +3 Jul 631¾ 639 630½ 635 +3 Sep 641¼ 649¼ 641¼ 645¼ +3 Dec 654½ 663 654½ 658½ +3 Mar 669½ 670½ 666¾ 669 +3 May 672 672¼ 672 672¼ +2¼ Jul 664¼ +2¼ Sep 671¾ +2¼ Dec 683¼ +2¼ Mar 690 +2¼ May 680¾ +2¼ Jul 638½ +4¼ Est. sales 69,221. Thu.’s sales 110,865 Thu.’s open int 369,806 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 466½ 467¾ 460 460¾ —5¾ May 479 480 472½ 473¼ —5¾ Jul 488½ 490 482½ 483¾ —5 Sep 491¼ 492½ 486 486¾ —5 Dec 498½ 499¾ 493 494 —4¾ Mar 508¾ 510 503½ 504¾ —4¾ May 515 515 509 510 —4¾ Jul 515 515 509¾ 510¾ —4½ Sep 497 497 494 494¾ —4½ Dec 496½ 498 492½ 493½ —3¾ Mar 500 500¾ 500 500¾ —3¼ May 504¼ —3¼ Jul 506 —3¼ Sep 486½ —7¼ Dec 483 483 478½ 479¼ —5½ Jul 495¼ —5½ Dec 472 —5½ Est. sales 234,011. Thu.’s sales 214,861 Thu.’s open int 1,355,303, up 13,361 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 364½ 367½ 351¼ 353 —12 May 364¾ 366¾ 352¼ 352¼ —13½ Jul 349¼ —17¼ Sep 358 —17¼ Dec 370 370 364¾ 364¾ —17¼ Mar 344¾ —17¼ May 350¾ —17¼ Jul 355½ —17¼ Sep 367¼ —17¼ Dec 374 —17¼ Jul 337¼ —2¾ Sep 353 —2¾ Est. sales 462. Thu.’s sales 346 Thu.’s open int 3,372, up 94 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1261¼ 1261¼ 1249¾ 1249¾ —12¼ Mar 1267¼ 1271½ 1255 1256¼ —11¼ May 1276¼ 1279¾ 1263 1264¼ —12¼ Jul 1282½ 1286 1268¾ 1269¾ —13¼ Aug 1265½ 1267¾ 1252½ 1253¼ —13 Sep 1232½ 1234½ 1221 1221¾ —12 Nov 1220 1223¾ 1207¾ 1208½ —12¼ Jan 1227 1229½ 1215¾ 1216½ —12 Mar 1219¼ 1220½ 1213½ 1214¼ —12¼ May 1225½ 1225½ 1216¼ 1216¼ —12 Jul 1225 1225 1221¼ 1221½ —11¾ Aug 1211½ —11¾ Sep 1188 —11¾ Nov 1189 1189 1175 1177¼ —13¼ Jan 1181½ —13¼ Mar 1177¾ —13¼ May 1176 —13¼ Jul 1181½ —14½ Aug 1171¾ —14½ Sep 1142 —14½ Nov 1132¾ —14½ Jul 1132½ —14½ Nov 1087¾ +¼ Est. sales 156,251. Thu.’s sales 157,818 Thu.’s open int 646,030, up 2,522 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 47.70 47.70 47.17 47.17 —.71 Mar 48.16 48.50 47.51 47.63 —.53 May 48.56 48.89 47.91 48.05 —.51 Jul 48.77 49.05 48.11 48.26 —.49 Aug 48.51 48.80 47.91 48.04 —.47 Sep 48.21 48.52 47.66 47.79 —.45 Oct 47.83 48.13 47.31 47.45 —.41 Dec 47.72 48.00 47.14 47.33 —.37 Jan 47.86 47.88 47.15 47.27 —.38 Mar 47.60 47.60 47.20 47.20 —.39 May 47.18 —.39 Jul 47.17 —.39 Aug 46.92 —.39 Sep 46.65 —.39 Oct 46.29 —.38 Dec 46.19 —.37 Jan 46.11 —.37 Mar 46.02 —.37 May 45.99 —.37 Jul 46.08 —.37 Aug 45.81 —.37 Sep 45.53 —.37 Oct 45.57 —.37 Dec 45.31 —.37 Jul 45.20 —.37 Oct 45.19 —.37 Dec 44.93 —.37 Est. sales 97,626. Thu.’s sales 93,254 Thu.’s open int 501,173, up 6,777 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 380.40 380.40 368.60 368.60 —12.60 Mar 376.20 376.20 369.10 369.40 —6.80 May 376.40 376.80 370.50 370.70 —5.70 Jul 378.90 378.90 373.30 373.50 —4.80 Aug 376.70 377.00 372.40 372.40 —4.30 Sep 373.80 373.80 370.00 370.20 —3.60 Oct 369.40 369.50 366.60 367.00 —3.10 Dec 370.90 371.70 367.80 368.30 —3.20 Jan 370.00 370.00 367.60 367.90 —3.40 Mar 367.00 367.00 365.90 365.90 —3.30 May 365.90 366.50 365.50 365.50 —3.00 Jul 368.40 368.40 366.70 366.70 —2.90 Aug 366.00 366.10 364.50 364.50 —2.90 Sep 364.50 364.50 360.90 360.90 —3.00 Oct 356.30 —3.00 Dec 357.50 —3.10 Jan 356.90 —3.10 Mar 354.50 —3.00 May 353.60 —3.00 Jul 354.00 —3.00 Aug 352.10 —2.90 Sep 350.10 —2.90 Oct 348.60 —2.90 Dec 348.90 —2.90 Jul 349.40 —2.90 Oct 349.40 —2.90 Dec 346.90 —2.90 Est. sales 151,361. Thu.’s sales 112,884 Thu.’s open int 422,430, up 2,355

