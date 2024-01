CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 608 609¾ 598¼ 600¼ —6½ May 620¾ 622½ 611¼ 613 —6¼ Jul 628¼ 629¼ 620¼ 622 —4¼ Sep 639¼ 639¼ 632½ 633¾ —4 Dec 653¼ 653¼ 646½ 648 —3½ Mar 662¼ 662¼ 659½ 659½ —3¼ May 664¾ 665½ 663½ 664 —2¾ Jul 656 658½ 656 658½ —2¼ Sep 666 —1¾ Dec 677½ —2¼ Mar 684¼ —2¼ May 675 —1½ Jul 627 —1½ Est. sales 102,043. Tue.’s sales 96,195 Tue.’s open int 366,307, up 6,372 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 464¾ 466 461¾ 465¼ +1½ May 477¾ 478¾ 475¼ 478 +1 Jul 488¼ 489¼ 486 488¼ +½ Sep 492 492¾ 490 491¼ — ¼ Dec 499 500 497¼ 498½ +¼ Mar 509 510¾ 508¼ 509½ +¼ May 515½ 516¼ 514 514¾ +¼ Jul 516 517 514½ 515½ +½ Sep 498¼ 499¼ 498¼ 499¼ — ¼ Dec 497 498¾ 497 497¼ Mar 503 503¾ 503 503¾ May 507¼ —1¼ Jul 509½ Sep 507¼ 507¼ 494½ 494½ Dec 490¼ 490¼ 488¼ 488¼ —4 Jul 504¼ —4 Dec 481 —4 Est. sales 300,291. Tue.’s sales 268,428 Tue.’s open int 1,330,004, up 23,003 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 375 376¼ 363½ 367¾ —8 May 371 375¾ 365½ 368¾ —5¼ Jul 369½ —5¼ Sep 378¼ —5¼ Dec 385 —5¼ Mar 365 —5¼ May 371 —5¼ Jul 375¾ —5¼ Sep 387½ —5¼ Dec 394¼ —5¼ Jul 343 —5¼ Sep 358¾ —5¼ Est. sales 644. Tue.’s sales 244 Tue.’s open int 3,271, up 117 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1271½ 1275¼ 1268 1269½ —4½ Mar 1273½ 1280 1265¾ 1277 +3½ May 1280½ 1288½ 1274 1285 +4 Jul 1287 1294¾ 1280½ 1291 +4½ Aug 1268½ 1277½ 1264¼ 1273½ +4½ Sep 1235¼ 1243¾ 1231 1239½ +4¼ Nov 1222 1230½ 1217½ 1225¼ +3¼ Jan 1231¾ 1238 1226¼ 1233¼ +3¼ Mar 1227¾ 1234½ 1225½ 1231 +2½ May 1230½ 1235¼ 1230½ 1232¾ +2¼ Jul 1239½ 1240¾ 1237½ 1237½ +1¾ Aug 1227½ +1¾ Sep 1204 +1¾ Nov 1200 1203 1196½ 1196½ +1¼ Jan 1200½ +1¼ Mar 1191¼ +1¼ May 1189½ +1¼ Jul 1197 —1¼ Aug 1187¼ —1¼ Sep 1157½ —1¼ Nov 1148¼ —1¼ Jul 1148 —1¼ Nov 1088½ —1¼ Est. sales 208,896. Tue.’s sales 195,705 Tue.’s open int 639,490, up 12,170 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 47.61 48.32 47.54 48.10 +.31 Mar 48.29 48.97 47.66 48.60 +.31 May 48.63 49.29 48.05 48.99 +.34 Jul 48.89 49.49 48.25 49.20 +.31 Aug 48.81 49.24 48.09 48.95 +.23 Sep 48.53 48.93 47.90 48.65 +.15 Oct 48.24 48.54 47.58 48.26 +.10 Dec 48.10 48.42 47.43 48.12 +.06 Jan 48.19 48.32 47.84 48.04 +.03 Mar 47.75 47.93 47.75 47.93 +.01 May 47.90 +.02 Jul 47.89 +.02 Aug 47.64 +.02 Sep 47.64 47.64 46.08 47.37 +.02 Oct 47.00 +.04 Dec 47.10 47.10 46.90 46.90 +.04 Jan 46.82 +.04 Mar 46.73 +.04 May 46.70 +.04 Jul 46.79 +.04 Aug 46.52 +.04 Sep 46.24 +.04 Oct 46.28 +.04 Dec 46.02 +.04 Jul 45.91 +.04 Oct 45.90 +.04 Dec 45.64 +.04 Est. sales 113,560. Tue.’s sales 107,762 Tue.’s open int 494,485, up 6,458 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 379.60 381.60 375.20 381.00 +2.10 Mar 379.50 381.50 375.30 380.40 +.90 May 378.30 380.90 375.30 379.30 +.70 Jul 379.30 382.20 376.80 380.30 +.60 Aug 377.60 380.30 375.30 378.30 +.60 Sep 374.30 377.50 372.70 375.30 +.60 Oct 371.90 374.20 369.30 371.80 +.60 Dec 372.20 375.70 370.90 373.40 +.60 Jan 373.20 374.10 371.00 372.90 +.50 Mar 369.50 370.60 369.40 370.60 +.20 May 368.00 369.90 368.00 369.90 +.40 Jul 369.30 371.20 369.30 371.20 +.30 Aug 369.10 +.30 Sep 366.10 +.30 Oct 361.60 +.30 Dec 362.50 —1.50 Jan 361.90 —1.50 Mar 359.40 —1.50 May 358.40 —1.90 Jul 358.80 —1.90 Aug 356.50 —1.90 Sep 354.50 —1.90 Oct 353.00 —1.90 Dec 353.30 —1.90 Jul 353.80 —1.90 Oct 353.80 —1.90 Dec 351.30 —1.90 Est. sales 143,670. Tue.’s sales 139,646 Tue.’s open int 421,504

