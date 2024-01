CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowSettleChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 628¾ 628¾ 604¾ 606¾ —21¼ May 640 640 617½ 619¼ —20¼ Jul 646¼ 646¼ 625 626¼ —19½ Sep 656¼ 656½ 636¼ 637¾ —18½ Dec 666 667¾ 650 651½ —17½ Mar 675¼ 677¾ 661¼ 662¾ —16½ May 672 672 666¼ 666¾ —15½ Jul 664¾ 664¾ 660¾ 660¾ —14 Sep 667¾ —14 Dec 679¾ —13 Mar 686½ —13 May 676½ —12¼ Jul 628½ —12¼ Est. sales 62,089. Fri.’s sales 51,826 Fri.’s open int 359,935, up 2,713 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 470½ 470¾ 462½ 463¾ —7½ May 483 483¾ 475¾ 477 —7 Jul 493¼ 493¾ 486¼ 487¾ —6¼ Sep 496¾ 496¾ 490 491½ —5½ Dec 501¼ 502¼ 496½ 498¼ —5¼ Mar 512 512½ 507½ 509¼ —5 May 516¾ 516¾ 513 514½ —5¼ Jul 516¾ 517½ 513¾ 515 —5¼ Sep 502 502 498½ 499½ —6¼ Dec 502½ 502½ 496 497¼ —7 Mar 504 504 502 503¾ —10½ May 508½ —10½ Jul 509½ —10½ Sep 494½ —10½ Dec 492¾ 492¾ 491½ 492¼ —4¾ Jul 508¼ —4¾ Dec 485 —4¾ Est. sales 173,699. Fri.’s sales 156,505 Fri.’s open int 1,307,001, up 14,612 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 386 386 370¾ 375¾ —10 May 383¾ 383¾ 373½ 374 —7¾ Jul 374¾ —8¼ Sep 383½ —8¼ Dec 390¼ —8¼ Mar 370¼ —8¼ May 376¼ —8¼ Jul 381 —8¼ Sep 392¾ —8¼ Dec 399½ —8¼ Jul 348¼ —8¼ Sep 364 —8¼ Est. sales 384. Fri.’s sales 255 Fri.’s open int 3,154 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1289½ 1289½ 1266 1274 —19½ Mar 1290½ 1290¾ 1267¼ 1273½ —24½ May 1300 1300 1274¾ 1281 —26¼ Jul 1305¼ 1305¼ 1280¼ 1286½ —26½ Aug 1288¼ 1288¼ 1262¾ 1269 —25¾ Sep 1249¼ 1249¼ 1228¼ 1235¼ —24½ Nov 1237 1237 1215¼ 1222 —23¾ Jan 1243½ 1243½ 1224¼ 1230 —22¾ Mar 1240 1240 1223½ 1228½ —22½ May 1249¾ 1249¾ 1226¾ 1230½ —22 Jul 1238¼ 1238¼ 1230½ 1235¾ —22 Aug 1225¾ —22 Sep 1202¼ —22 Nov 1203¾ 1203¾ 1190¾ 1195¼ —22½ Jan 1199¼ —22¼ Mar 1190 —22¼ May 1188¼ —22¼ Jul 1198¼ —22¼ Aug 1188½ —22¼ Sep 1158¾ —22¼ Nov 1149½ —22¼ Jul 1149¼ —22¼ Nov 1089¾ —22¼ Est. sales 150,776. Fri.’s sales 139,204 Fri.’s open int 627,320, up 7,707 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 47.81 47.99 46.89 47.79 —.05 Mar 47.80 48.49 47.03 48.29 +.11 May 48.20 48.83 47.48 48.65 +.08 Jul 48.71 49.09 47.83 48.89 +.04 Aug 48.28 48.87 47.71 48.72 +.06 Sep 48.21 48.61 47.50 48.50 +.09 Oct 47.62 48.29 47.15 48.16 +.17 Dec 47.48 48.17 47.02 48.06 +.23 Jan 47.17 48.09 47.02 48.01 +.27 Mar 47.53 48.00 46.95 47.92 +.26 May 46.95 47.88 46.95 47.88 +.27 Jul 46.95 47.88 46.95 47.87 +.29 Aug 47.62 +.29 Sep 46.75 47.35 46.75 47.35 +.29 Oct 46.96 +.25 Dec 46.86 +.26 Jan 46.78 +.26 Mar 46.69 +.26 May 46.66 +.26 Jul 46.75 +.26 Aug 46.48 +.26 Sep 46.20 +.26 Oct 46.24 +.22 Dec 45.98 +.22 Jul 45.87 +.22 Oct 45.86 +.22 Dec 45.60 +.22 Est. sales 73,461. Fri.’s sales 69,166 Fri.’s open int 488,027, up 6,316 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 386.00 386.00 378.40 378.90 —7.10 Mar 385.30 385.60 376.60 379.50 —6.50 May 384.50 384.50 376.40 378.60 —6.20 Jul 385.50 385.50 377.80 379.70 —6.30 Aug 382.80 383.60 376.20 377.70 —6.20 Sep 379.80 380.50 373.20 374.70 —6.20 Oct 376.00 376.50 369.40 371.20 —5.60 Dec 377.80 377.80 370.80 372.80 —5.50 Jan 374.60 374.90 370.60 372.40 —5.50 Mar 371.80 371.80 369.20 370.40 —5.90 May 369.50 —6.40 Jul 373.40 373.40 370.60 370.90 —6.90 Aug 368.80 —6.90 Sep 370.00 370.00 365.80 365.80 —6.90 Oct 361.30 —6.90 Dec 364.00 —5.10 Jan 363.40 —5.10 Mar 360.90 —5.40 May 360.30 —5.10 Jul 360.70 —5.10 Aug 358.40 —5.20 Sep 356.40 —4.60 Oct 354.90 —7.50 Dec 355.20 —4.40 Jul 355.70 —4.40 Oct 355.70 —4.40 Dec 353.20 —4.40 Est. sales 94,962. Fri.’s sales 91,226 Fri.’s open int 426,765

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.