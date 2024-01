Avión de carga aterriza de emergencia en Miami luego de que un motor se prendiera en llamas y lanzara chispas por el aire

(CNN) –– Un vuelo de carga de Atlas Air, que iba de Miami a Puerto Rico, realizó un aterrizaje de…

(CNN) –– Un vuelo de carga de Atlas Air, que iba de Miami a Puerto Rico, realizó un aterrizaje de emergencia la noche de este jueves después de una aparente falla en el motor, informó la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

Según FlightAware, el avión estuvo en el aire durante 14 minutos. El incidente al parecer comenzó aproximadamente a los tres minutos de vuelo. La tripulación informó de un incendio en un motor, según los registros de tráfico aéreo.

“Mayday, mayday, gigante 095 pesado, motor en llamas. Solicito vectores de regreso al aeropuerto”, alertó la tripulación, según el audio publicado en LiveATC.net.

Un informe de la FAA sobre el incidente indicó que el motor número 2 del avión falló. Este es el motor interior del ala izquierda de un Boeing 747.

Una “inspección posterior al vuelo encontró un agujero del tamaño de una pelota de béisbol encima del motor número 2”, señaló el informe.

La falla del motor lanzó chispas en el cielo nocturno de Miami.

Melanie Adaros caminaba cerca de su casa en el barrio Kendall de Miami alrededor de las 10:40 p.m. cuando miró hacia arriba y vio fuego y chispas saliendo del motor de un avión.

“Fue muy aterrador”, dijo a CNN. “No podía saber si el avión se estaba cayendo”, relató.

No está claro si las chispas fueron causadas por un problema con el avión o por algo externo.

Atlas Air dijo que la tripulación siguió todos los procedimientos estándar y regresó de manera segura al Aeropuerto Internacional de Miami. El avión aterrizó alrededor de las 11:00 p.m. este jueves.

La aerolínea realizará una inspección para determinar la causa del problema y la FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dijeron que investigarán.

“La NTSB ha abierto una investigación y está recopilando información para evaluar y determinar el alcance de la investigación”, dijo la agencia en un comunicado a CNN. “No hay más información para compartir en este momento”.

El avión es un Boeing 747-8 construido en 2015, según datos de la FAA. En una declaración a CNN, Boeing dijo que está “apoyando a nuestro cliente y apoyará la investigación de la NTSB sobre este incidente”.

Ross Levitt, de CNN, contribuyó con este informe.

