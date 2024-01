ANÁLISIS | Biden tiene que lidiar con una segunda guerra que no quería. Su tarea es contenerla

(CNN) — La política estadounidense en Medio Oriente ya no puede describirse como un intento de impedir que el conflicto…

(CNN) — La política estadounidense en Medio Oriente ya no puede describirse como un intento de impedir que el conflicto en Israel y Gaza desencadene una guerra regional mayor. Esa esperanza murió hace semanas.

La tarea fundamental del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mientras estudia la posibilidad de tomar represalias por la muerte de tres estadounidenses en un ataque perpetrado el domingo en Jordania por presuntas fuerzas próximas a Irán, es evitar que la guerra regional se descontrole.

Es indiscutible que EE.UU. vuelve a estar inmerso en una guerra en Medio Oriente, menos de tres años después de que Biden decretara oficialmente el fin de una misión de combate de dos décadas en Iraq que agotó a EE.UU. y le causó un profundo trauma político.

También está claro que el esfuerzo del Gobierno de Biden por evitar una escalada no está funcionando. Los ataques estadounidenses contra las milicias respaldadas por Irán en toda la región, que siguieron a más de 160 ataques contra instalaciones militares estadounidenses, no disuadieron el ataque con dron del domingo. Y los ataques con misiles y drones contra la navegación comercial en el mar Rojo no han cesado a pesar de los continuos ataques aéreos estadounidenses contra sus bases de lanzamiento e infraestructuras en Yemen.

Esta foto satelital de Planet Labs PBC muestra una base militar conocida como Torre 22 en el noreste de Jordania, el 12 de octubre de 2023. (Crédito: Planet Labs PBC/AP/File)

Así pues, Biden se encuentra ahora en la poco envidiable situación a la que a menudo se enfrentan los presidentes cuando todas las opciones potenciales que tienen ante sí son malas y la propia tarea de intentar frenar una crisis que se agrava puede acabar exacerbándola.

El catálogo de violencia que ha estallado fuera de Gaza -donde decenas de miles de palestinos han perdido la vida después de que 1.200 israelíes murieran en ataques terroristas de Hamas el 7 de octubre- subraya el grave potencial de la guerra.

— Hezbollah, grupo proiraní con sede en Líbano, ha estado librando una guerra de baja intensidad contra Israel. Tan solo este lunes, declaró haber lanzado 13 ataques contra objetivos en el norte de Israel. Las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron esa misma noche que habían llevado a cabo ataques aéreos contra objetivos de Hezbollah en Líbano.

— Dos meses de ataques de los hutíes contra el transporte marítimo en el mar Rojo han interrumpido las cadenas de suministro mundiales y han elevado el coste del comercio de mercancías, con el consiguiente riesgo de un gran impacto económico. EE.UU. lidera una coalición de naciones para proteger el comercio.

— EE.UU. y Gran Bretaña lanzaron ataques contra objetivos hutíes en Yemen este mes y Washington ha llevado a cabo múltiples seguimientos. Pero incluso Biden admitió que la estrategia no ha detenido los ataques de los hutíes.

— Estados Unidos también lanzó ataques contra objetivos vinculados a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) de Irán en Siria.

— El Gobierno de Biden también ha llevado a cabo ataques contra grupos respaldados por Irán en Iraq, tensando gravemente las relaciones con el Gobierno de Bagdad y suscitando la preocupación de que se pueda pedir a los militares estadounidenses que se encuentran en el país para luchar contra el terrorismo que se marchen.

— Israel amplió su propia guerra al llevar a cabo un ataque con drones que mató a un alto dirigente de Hamas en Beirut, según funcionarios estadounidenses, avivando las tensiones en Líbano, una nación acosada por graves crisis económicas, políticas y de seguridad.

— Irán culpó a Israel de un ataque en el que murieron varios oficiales de la Guardia Revolucionaria en Damasco, Siria.

Si hay algo positivo en esta espiral de actividad militar es que, por grave que sea, se está desarrollando como un conjunto de escaladas controladas que aún no ha adquirido su propio impulso destructivo. Algunos de los peores escenarios no se han producido -por ejemplo, una avalancha masiva de ataques con misiles de Hezbollah contra ciudades israelíes-. El grupo tiene una capacidad mucho mayor para dañar a Israel que Hamas.

Y aunque el ataque del fin de semana en el que murieron los tres estadounidenses es trágico para sus familias y su nación, hasta ahora no se ha producido un ataque a gran escala contra intereses estadounidenses -por ejemplo, daños catastróficos a un buque de la marina estadounidense con enormes pérdidas de vidas- que pudiera multiplicar la intensidad del conflicto en múltiples frentes. Las escaladas calibradas han alimentado en Washington la impresión de que Irán no desea una confrontación regional a gran escala más de lo que lo desea su archienemigo Estados Unidos.

Pero si la progresión del conflicto ha sido constante, en lugar de repentina, no es seguro que siga siendo así.

“Creo que es muy importante señalar que este es un momento increíblemente volátil en Medio Oriente”, dijo este lunes el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, antes de añadir: “Yo diría que no hemos visto una situación tan peligrosa como la que afrontamos ahora en toda la región desde al menos 1973, y podría decirse que incluso antes”.

Aaron David Miller, que pasó años como negociador de paz en Medio Oriente para presidentes de ambos partidos, es aún menos esperanzador. Dijo a Jim Acosta de CNN el domingo: “Sospecho que va a empeorar antes de que se ponga peor”.

Las decisiones imposibles de Biden

Mientras el país asimilaba este lunes la pérdida del sargento William Rivers, de 46 años; el especialista Kennedy Sanders, de 24; y la especialista Breonna Moffett, de 23, Biden compartía en las redes sociales una foto suya en la Sala de Situación tras recibir una sesión informativa sobre seguridad nacional.

No le faltan consejos fuera de la Casa Blanca. Republicanos de línea dura como el senador por Carolina del Sur Lindsey Graham exigen que ataque a Irán en suelo iraní. La candidata presidencial del Partido Republicano Nikki Haley dice que debería atacar a los líderes de los IRGC. Donald Trump, probable adversario de Biden en las elecciones de 2024, tacha al mismo tiempo a Biden de débil y le acusa de arrastrar a Estados Unidos a otro atolladero en Medio Oriente. El expresidente no difiere mucho de algunos progresistas a la hora de expresar ese temor. Sin embargo, también en la izquierda hay quienes están consternados por la negativa de Biden a exigir un alto al fuego en Gaza.

El representante Jim Himes, principal demócrata de la Comisión Especial de Inteligencia de la Cámara de Representantes, declaró este lunes en el programa “The Lead” de CNN que Irán comprendía que siempre existía el riesgo de que se produjeran víctimas mortales cuando sus aliados atacaban bases estadounidenses. “Muchos de nosotros hemos pasado tiempo pensando qué ocurre cuando hay víctimas mortales y ahora estamos en ese mundo”, dijo el legislador de Connecticut. “(La) respuesta va a ser importante y esperemos que calibrada para enviar una señal muy fuerte sin aumentar dramáticamente las probabilidades de que entremos en una guerra con Irán”.

Muchos políticos, expertos y comentaristas han especulado repetidamente sobre las opciones en las últimas 24 horas, a menudo citando la idea de que EE.UU. necesita enviar un mensaje duro pero también debe evitar enviar el conflicto a un lugar aún peor. Pero una lección de los últimos meses, y de hecho de los desastrosos últimos 20 años de política estadounidense en Medio Oriente, es que las formulaciones y suposiciones que tienen sentido en Washington rara vez resultan como se espera en esa traicionera región.

Por eso el dilema de Biden es tan agudo. ¿Cómo encuentra exactamente el punto medio entre la disuasión y la escalada desastrosa? ¿Las represalias que tome pondrán a las fuerzas estadounidenses en un riesgo aún mayor? ¿O las ignorará Irán? Siempre que un presidente emprende una acción militar, debe tener en cuenta lo que vendrá después, no solo cómo responderá el adversario inmediatamente, sino en los meses venideros, y cómo está preparado Estados Unidos para contrarrestar esas reacciones.

Funcionarios estadounidenses dijeron este lunes a Oren Liebermann, Natasha Bertrand y Katie Bo Lillis, de CNN, que la respuesta estadounidense probablemente sería más contundente que los anteriores ataques estadounidenses en Iraq y Siria contra intereses iraníes, pero sugirieron que es poco probable que Estados Unidos ataque dentro de Irán. Blinken predijo este lunes que la respuesta estadounidense sería “multinivel, llegaría por etapas y se mantendría en el tiempo”.

Si hay un rayo de luz en estos momentos, es la noticia del lunes de que se ha presentado a Hamas un amplio marco para la liberación de rehenes y un posible alto al fuego en la guerra de Gaza. El marco surgió de propuestas de Israel, Hamas, Qatar y Egipto, junto con ideas adicionales de Estados Unidos. Podría suponer una pausa de seis semanas en el conflicto, la liberación de rehenes civiles en Gaza y las correspondientes liberaciones de presos palestinos en cárceles israelíes. A pesar de algunas reservas por parte de Israel y de los duros detalles aún pendientes, un funcionario declaró a Alex Marquardt, de CNN: “Percibo optimismo”.

Un momento diplomático tan crítico no hace sino aumentar las apuestas para que Biden no altere las cosas mientras medita sus opciones militares.

El contexto político

La toma de decisiones de Biden no puede disociarse del contexto político interno. Ningún presidente puede permitirse que parezca que perdió el control cuando hay militares estadounidenses muertos. Este es especialmente el caso de Biden, con acusaciones de debilidad en el corazón del caso 2024 de Trump contra su sucesor.

Los críticos del Partido Republicano llevan tiempo acusando a Biden de apaciguar a la República Islámica y ven los recientes acontecimientos como el resultado. “La única respuesta a estos ataques debe ser una represalia militar devastadora contra las fuerzas terroristas de Irán, tanto en Irán como en todo Medio Oriente. Cualquier otra cosa confirmará a Joe Biden como un cobarde indigno de ser comandante en jefe”, dijo el senador por Arkansas Tom Cotton.

Haley pidió a Biden que apuntara directamente a los dirigentes de los IRGC. “Encuentre a uno o dos de los que toman las decisiones. Si lo hace, los enfriará a todos”, dijo la exembajadora de EE.UU. ante la ONU en Newsmax.

La justificación para atacar Irán sería que los ataques incrementales y calibrados contra los aliados iraníes no han funcionado y que Irán es una amenaza mortal para Estados Unidos y sus aliados y solo podría ser disuadido mediante una acción militar directa. Aun así, la lección del asesinato por Trump del jefe de la inteligencia iraní Qasem Soleimani en 2020 es que no impidió que Irán ampliara su amenaza regional. De hecho, la red de aliados que amenazan a Estados Unidos y a sus socios fue obra de Soleimani. Y Trump no se atrevió a atacarlo dentro de Irán. El ataque tuvo lugar en Bagdad.

No hay indicios de que EE.UU. vaya a atacar suelo iraní. El principal portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo repetidamente a los periodistas este lunes que Estados Unidos no tiene ningún interés en una guerra con Irán ni con su régimen clerical. Y las consecuencias de un ataque estadounidense contra Irán serían probablemente tan escalofriantes -probablemente desencadenando que los aliados de Teherán, como Hezbollah, atacaran de lleno intereses israelíes y estadounidenses y provocaran una gran guerra entre Estados Unidos e Irán- que se trata de una posibilidad impensable. Es fácil para los republicanos -especialmente para aquellos como Haley, cuyo camino a la Casa Blanca parece poco prometedor- aconsejar golpear a Irán. Es Biden quien será responsable de las consecuencias. Y desde un punto de vista puramente estratégico, arriesgarse a una guerra de gran magnitud en Medio Oriente que podría causar bajas masivas en Estados Unidos para vengar la muerte de tres soldados, por terribles que sean sus muertes, no representaría una ecuación sensata.

Mientras que los expertos del Beltway especulaban con la posibilidad de hundir la armada iraní o atacar a sus dirigentes, lo más probable es que se produzca una serie de ataques punitivos contra las capacidades de sus aliados a una escala nunca vista.

Pero Biden aún debe enfrentarse a esta pregunta incontestable: ¿Cómo puede hacer valer el poder de Estados Unidos en una guerra regional cada vez más amplia de forma que el conflicto no sea aún más peligroso, expansivo y susceptible de descontrolarse?

