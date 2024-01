1Cingulaters 7.65 +5.57 Up267.8 2SentageHld 5.00 +3.22 Up180.9 3ARBIOTn 2.55 +1.60 Up168.4 4SidusSpcArs 8.81 +5.09 Up136.8 5NovaLifstyrs 3.77 +2.13 Up129.9…

1Cingulaters 7.65 +5.57 Up267.8 2SentageHld 5.00 +3.22 Up180.9 3ARBIOTn 2.55 +1.60 Up168.4 4SidusSpcArs 8.81 +5.09 Up136.8 5NovaLifstyrs 3.77 +2.13 Up129.9 6RenovoRx 2.29 +1.26 Up122.3 7RayzeBion 62.17 +31.60 Up103.4 8Cytokinetics 83.49 +38.89 Up 87.2 9JinMedicaln 248.05+111.02 Up 81.0 10AstraSpcArs 2.28 +1.01 Up 79.5 11FLJGrprs 2.00 +.81 Up 68.1 12CoherusBio 3.33 +1.31 Up 64.9 13GracellBio 10.04 +3.85 Up 62.2 14PuyiInc 6.17 +2.27 Up 58.2 15SilvrSunTc 17.11 +6.24 Up 57.4 16MeiwuTchrs 3.38 +1.19 Up 54.2 17UnivrsPharrs 2.01 +.70 Up 53.7 18DognssIntArs 5.09 +1.72 Up 51.0 19EksoBioncs 2.50 +.81 Up 47.9 20AlarumTch 7.76 +2.46 Up 46.4 21ADiTxrs 6.63 +2.08 Up 45.7 22ScilexHldg 2.04 +.64 Up 45.7 23MullenAutors 14.29 +4.45 Up 45.2 24DatChatrs 2.87 +.89 Up 44.7 25Personalis 2.10 +.64 Up 43.3 DOWNS Name LastChgPct. 1AscentSolar .87 —8.33 Off 90.5 2GromSocial 1.13 —2.92 Off 72.1 3AirshipAIn 1.70 —2.55 Off 60.0 4BlujayDiars 1.22 —1.71 Off 58.3 5RevelsCpun 4.83 —5.23 Off 52.0 6GlMofyMetan 5.58 —5.54 Off 49.8 7TStamp 1.37 —1.23 Off 47.3 8BanzaiIntl 1.88 —1.59 Off 45.8 9EsportsEnrs 3.95 —2.96 Off 42.8 10MilestPhrm 1.67 —1.21 Off 42.0 11LeddarTch 2.57 —1.63 Off 38.8 12GlobalGasA 3.69 —2.11 Off 36.4 13RoyalMgtA 1.70 — .86 Off 33.6 14AvaloTherrs 9.10 —4.34 Off 32.3 15Meihua 1.48 — .69 Off 31.8 16SYLATchn 4.96 —2.02 Off 28.9 17SRMEntern 1.55 — .62 Off 28.6 18JournyMd 5.76 —2.20 Off 27.6 19InfraCamra 3.35 —1.25 Off 27.2 20CanaanInc 2.31 — .86 Off 27.1 21NxuIncArs 2.30 — .85 Off 27.0 22NubiaIntlA 7.70 —2.80 Off 26.7 23VastRenewn 5.19 —1.85 Off 26.3 24ExelaTchpfB 1.68 — .57 Off 25.3 25LinkageGln 1.56 — .48 Off 23.5 —————————

