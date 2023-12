1JinMedicaln 137.03+109.02 Up389.2 2BoneBiolwt 3.00 +2.28 Up316.7 3NextPlyTcrs 2.73 +1.65 Up152.8 4Invivyd 3.88 +2.25 Up138.0 5EnlivexTher 2.92 +1.51 Up107.1 6Sphere3Drs…

1JinMedicaln 137.03+109.02 Up389.2 2BoneBiolwt 3.00 +2.28 Up316.7 3NextPlyTcrs 2.73 +1.65 Up152.8 4Invivyd 3.88 +2.25 Up138.0 5EnlivexTher 2.92 +1.51 Up107.1 6Sphere3Drs 2.93 +1.51 Up106.3 7MedAvailrs 4.64 +2.33 Up100.9 8Lottery.cm 2.80 +1.40 Up100.0 9MawsonInfrs 2.31 +1.13 Up 95.8 10EbangIntHl 13.01 +5.75 Up 79.2 11StrngDigrs 8.79 +3.79 Up 75.8 12DasekeInc 8.10 +3.42 Up 73.1 13SyrosPhrm 7.03 +2.87 Up 69.0 14SezzleIncn 24.41 +9.93 Up 68.6 15Heartbeam 2.10 +.85 Up 68.0 16ArgoBlock 3.47 +1.40 Up 67.6 17CareCldpfB 6.61 +2.62 Up 65.7 18CanaanInc 3.17 +1.25 Up 65.1 19Baijiayun 2.50 +.97 Up 62.9 20ZimVie 18.02 +6.80 Up 60.6 21DianthusThrs 11.44 +4.21 Up 58.2 22LiquidTech 11.77 +4.32 Up 58.0 23MeiraGTxHl 7.07 +2.57 Up 57.1 24CyclerThrs 4.30 +1.56 Up 56.9 25LQRHousrs 4.03 +1.46 Up 56.8 DOWNS Name LastChgPct. 1AlloVirInc .77 —1.61 Off 67.7 2InfraCamra 4.60 —6.80 Off 59.6 3EbixInc 1.99 —2.94 Off 59.6 4BluebirdBio 1.40 —1.87 Off 57.2 5JayudGlAn 1.28 —1.70 Off 57.0 6MobixLabs 5.22 —6.46 Off 55.3 7MotusGIHrs 1.25 —1.34 Off 51.7 8BrillntAcq 4.70 —4.90 Off 51.0 9BanzaiIntl 3.47 —3.02 Off 46.5 10ChkPntTh 1.87 —1.45 Off 43.7 11BrillntAcqu 5.10 —3.90 Off 43.3 12GSESystmrs 1.97 —1.45 Off 42.4 13AinosInc 1.95 —1.37 Off 41.3 14StructrThern 35.59 —23.57 Off 39.8 15MaisonSolAn 1.52 — .98 Off 39.2 16Longeveron 1.34 — .71 Off 34.6 17Minim 1.94 —1.00 Off 34.0 18CureVac 4.06 —2.06 Off 33.7 19MinervaSrrs 1.89 — .93 Off 33.0 20MullenAutors 9.84 —4.66 Off 32.1 21ConduitPhr 4.84 —2.22 Off 31.4 22InnoHldgsn 1.49 — .64 Off 30.0 23NotableLabrs 2.26 — .86 Off 27.5 24SunPower 4.46 —1.68 Off 27.4 25SidusSpcArs 3.72 —1.38 Off 27.1 —————————

