1C4Therap 4.95 +3.65 Up280.8 2Shattuck 6.61 +4.24 Up178.9 3LQRHousrs 2.57 +1.55 Up152.0 4Viewrs 4.00 +2.37 Up145.4 5TriSalus 8.45 +4.45 Up111.3…

1C4Therap 4.95 +3.65 Up280.8 2Shattuck 6.61 +4.24 Up178.9 3LQRHousrs 2.57 +1.55 Up152.0 4Viewrs 4.00 +2.37 Up145.4 5TriSalus 8.45 +4.45 Up111.3 6CardioDiag 2.34 +.98 Up 72.1 7SagimetBion 6.20 +2.57 Up 70.8 8BTBrands 2.45 +.99 Up 67.8 9AileronTh 3.80 +1.50 Up 65.2 10XosIncArs 9.90 +3.72 Up 60.2 11VerricaPh 6.09 +2.26 Up 59.0 12JeffsBrand 4.10 +1.42 Up 53.0 13TPICos 3.41 +1.16 Up 51.6 14ImmixBio 7.27 +2.47 Up 51.5 15GeneDxArs 2.43 +.82 Up 50.9 16Icosavax 15.68 +5.17 Up 49.2 17InnovizTch 2.66 +.86 Up 47.8 18MarkerThrrs 4.70 +1.49 Up 46.6 19ADiTxrs 4.98 +1.55 Up 45.2 20Sunrun 18.63 +5.74 Up 44.5 21MaxeonSlrT 6.14 +1.88 Up 44.1 22Meihua 2.38 +.72 Up 43.4 23RumblOnB 7.79 +2.31 Up 42.2 24DigitlBrndwt 13.50 +4.00 Up 42.1 25PhotronicI 29.51 +8.63 Up 41.3 DOWNS Name LastChgPct. 1MaisonSolAn 2.50 —11.30 Off 81.9 2EFHutAcq 1.68 —7.42 Off 81.5 3ReneoPhar 1.42 —5.58 Off 79.7 4ChansonIntAn 1.82 —5.37 Off 74.7 5AfricanAgr .60 —1.70 Off 74.0 6CareCldpfB 3.99 —9.61 Off 70.7 7CareCloudpf 5.25 —10.24 Off 66.1 8HywinHld 2.37 —3.79 Off 61.5 9TCBioPhrs 2.58 —3.84 Off 59.8 10XBPEuro 6.96 —9.11 Off 56.7 11AadiBiosc 2.34 —2.62 Off 52.8 12CogentBio 4.88 —3.76 Off 43.5 13BanzaiIntl 6.49 —4.90 Off 43.0 14AchveLfeS 3.18 —2.33 Off 42.3 15AmtechSys 3.93 —2.62 Off 40.0 16Cingulaters 2.13 —1.40 Off 39.7 17MonyHeroAn 1.80 —1.14 Off 38.8 18MotusGIHrs 2.59 —1.38 Off 34.8 19SaveFoods 1.92 —1.02 Off 34.7 20Ceptonrs 2.98 —1.52 Off 33.8 21Tantech 1.41 — .70 Off 33.2 22NexImmunrs 2.46 —1.22 Off 33.2 23Incannexrs 3.84 —1.69 Off 30.6 24FanhuaInc 5.25 —2.11 Off 28.7 25Blkbxstksrs 2.83 —1.13 Off 28.6 —————————

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.