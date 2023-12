1ChansonIntAn 7.19 +5.06 Up237.6 2EyePtPh 19.15 +12.54 Up189.7 3HawaiianHold 13.31 +8.45 Up173.9 4SilvrSunTc 8.86 +5.19 Up141.4 5SeraProgA 4.34 +2.35 Up118.1…

1ChansonIntAn 7.19 +5.06 Up237.6 2EyePtPh 19.15 +12.54 Up189.7 3HawaiianHold 13.31 +8.45 Up173.9 4SilvrSunTc 8.86 +5.19 Up141.4 5SeraProgA 4.34 +2.35 Up118.1 6Altimmune 6.48 +2.91 Up 81.5 7SatellogicA 2.30 +1.01 Up 78.3 8SolidBiosc 5.06 +2.05 Up 68.1 9CenturyTh 2.38 +.96 Up 67.6 10SaveFoods 2.94 +1.14 Up 63.3 11CerevelThr 41.22 +15.22 Up 58.5 12AlterityThrs 2.63 +.97 Up 58.4 13G1Therape 3.14 +1.14 Up 57.0 14SyrosPhrm 4.14 +1.48 Up 55.6 15AquaBTchrs 3.01 +1.06 Up 54.4 16ALXOncol 12.26 +4.25 Up 53.1 17Arvinas 34.16 +10.56 Up 44.7 18FortrssBiors 3.12 +.95 Up 43.8 19VikingThera 18.48 +5.47 Up 42.0 20MonteRosa 4.33 +1.21 Up 38.8 21Airgain 3.34 +.91 Up 37.4 22Pharvaris 25.42 +6.83 Up 36.7 23MarpaiArs 2.05 +.55 Up 36.7 24Allakos 3.11 +.83 Up 36.4 25ScholrRock 18.25 +4.80 Up 35.7 DOWNS Name LastChgPct. 1GoldnHeavnA 1.36 —19.19 Off 93.4 2WEBUYGln 1.14 —4.77 Off 80.7 3OneMedAn 1.19 —2.95 Off 71.3 4FLJGrprs 1.51 —3.09 Off 67.2 5MiraPhrmn 1.58 —2.22 Off 58.4 6ZyversaTherrs .90 —1.20 Off 57.2 7Roadzen 2.79 —2.13 Off 43.3 8Cingulaters 3.53 —2.59 Off 42.3 9Anghami 1.35 — .95 Off 41.3 10NexImmunrs 3.68 —2.37 Off 39.2 11Replimune 7.29 —4.42 Off 37.7 12ForsghtAutrs 1.26 — .76 Off 37.6 13SurgePayswt 1.41 — .80 Off 36.1 14Pavmedrs 2.96 —1.54 Off 34.2 15PuyiInc 2.16 —1.09 Off 33.6 16BluebirdBio 2.86 —1.40 Off 32.9 17XBPEuro 16.07 —7.78 Off 32.6 18HongliGrn 1.78 — .82 Off 31.5 19MicroAlgon 2.26 —1.04 Off 31.5 20XosIncArs 6.18 —2.61 Off 29.7 21Comtech 8.79 —3.42 Off 28.0 22ElevaiLabsn 2.06 — .80 Off 28.0 23GardnStagen 7.53 —2.67 Off 26.2 245EAdvMat 1.60 — .55 Off 25.6 25TenonMedrs 1.60 — .54 Off 25.2 —————————

