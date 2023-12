1Minim 3.19 +2.30 Up258.8 2NexImmunrs 6.05 +4.26 Up238.0 3ConduitPhr 5.51 +3.67 Up199.5 4SafetyShotwt 2.24 +1.34 Up148.9 5EnvoyMdAn 2.32 +1.09 Up…

1Minim 3.19 +2.30 Up258.8 2NexImmunrs 6.05 +4.26 Up238.0 3ConduitPhr 5.51 +3.67 Up199.5 4SafetyShotwt 2.24 +1.34 Up148.9 5EnvoyMdAn 2.32 +1.09 Up 88.6 6ImmunoGen 29.32 +13.26 Up 82.6 7ProfDvrsrs 2.15 +.90 Up 72.0 8BiomeaFus 16.68 +6.20 Up 59.2 9IrisEnrgy 5.57 +2.03 Up 57.3 10ShiftPixyrs 10.44 +3.75 Up 56.1 11CorbusPhrrs 6.50 +2.16 Up 49.8 12JayudGlAn 2.59 +.83 Up 47.2 13SprnWksTh 31.90 +10.15 Up 46.7 14ChecheGrn 7.91 +2.45 Up 44.9 15AffirmHld 37.67 +11.44 Up 43.6 16MinervNeu 7.25 +2.16 Up 42.4 17Captivisionn 3.30 +.96 Up 41.0 18CurisIncrs 11.86 +3.42 Up 40.5 19Neuronetcs 2.03 +.58 Up 40.0 20SpyreThera 19.58 +5.58 Up 39.9 21Kirklandsh 3.11 +.88 Up 39.5 22Incannexrs 5.23 +1.45 Up 38.4 23JeffsBrand 3.23 +.89 Up 38.0 24LazydaysHl 7.63 +2.09 Up 37.7 25IridexCorp 2.75 +.75 Up 37.5 DOWNS Name LastChgPct. 1Tharimunrs .75 —2.13 Off 74.1 2SeelosThrs 1.38 —2.55 Off 64.9 3BoneBiolwt .88 —1.33 Off 60.0 4WeTraders 3.11 —3.07 Off 49.7 5Safe&Greenn 1.94 —1.87 Off 49.1 6MicroAlgon 3.30 —1.91 Off 36.7 7HongliGrn 2.60 —1.35 Off 34.2 8EaglePharm 5.95 —3.02 Off 33.7 9RoyalMgtA 3.20 —1.45 Off 31.2 10LIZIIncrs 2.66 —1.16 Off 30.3 11Baijiayun 1.46 — .62 Off 29.8 12MarpaiArs 1.50 — .60 Off 28.6 13Erasca 1.67 — .66 Off 28.3 14WaveDancrrs 2.07 — .81 Off 28.1 15UPwrLtdn 1.54 — .54 Off 26.0 16SonderHldrs 2.98 —1.01 Off 25.3 17ElevaiLabsn 2.86 — .84 Off 22.7 18CardioDiag 1.55 — .45 Off 22.5 19Acelyrinn 6.88 —1.86 Off 21.3 20NvniGroupn 1.81 — .48 Off 21.0 21ArrowhPhrm 23.17 —5.95 Off 20.4 22FathmHoldg 2.44 — .62 Off 20.3 23XortxTherrs 2.33 — .59 Off 20.2 24OriginAgrh 2.09 — .52 Off 19.8 25PuyiInc 3.25 — .80 Off 19.8 —————————

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.