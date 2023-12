Una persona muerta tras el potente río atmosférico que cayó sobre el noroeste de EE.UU. con más de 200 mm de lluvia

(CNN) — Al menos una persona murió y más de 10 millones de personas están bajo alerta de inundaciones en…

(CNN) — Al menos una persona murió y más de 10 millones de personas están bajo alerta de inundaciones en todo el noroeste del Pacífico de Estados Unidos este martes, mientras un fuerte río atmosférico empapa con más lluvias torrenciales la región por la que ya cayeron ríos atmosféricos en ocasiones anteriores.

Los equipos de emergencia de Portland, Oregón, no pudieron rescatar este lunes a un hombre que fue arrastrado por un arroyo desbordado. El cuerpo del hombre fue recuperado de Johnson Creek más tarde este lunes, dijo a CNN un asistente de la Oficina del Sheriff del Condado de Multnomah.

Los investigadores tratan de determinar cómo el hombre terminó en el agua de movimiento rápido.

Más de 200 milímetros de lluvia cayeron en la región en las últimas 24 horas y los ríos empiezan a subir a nivel de inundación, con varios ríos que se prevé que alcancen niveles de inundación importante en las próximas 24 horas.

En Washington, los ríos Skagit y Snoqualmie son especialmente preocupantes, ya que se prevé que ambos inunden carreteras, granjas e incluso algunas zonas residenciales. Los niveles de agua en partes del río Skokomish en el oeste de Washington subieron a nivel de inundación moderada la mañana de este martes y el río Grays en el sur de Washington se disparó a nivel de inundación mayor.

Las inundaciones obligaron a cerrar carreteras en Washington este martes. Al menos un conductor fue rescatado después de conducir su coche en las aguas de inundación en una carretera del condado de Snohomish.

Las fuertes precipitaciones adicionales de este martes sólo empeorarán las cosas en algunas partes de las montañas Cascade de Oregón, el sur de Washington y el extremo noroeste de California. Un riesgo leve, o Nivel 2 de 4, de lluvias excesivas está en vigor este martes, según el Centro de Predicción Meteorológica.

Las alertas por inundaciones se extienden desde la costa de Oregón y Washington hasta el noreste de Washington y el norte de Idaho. Aunque la mayoría expiran este miércoles, algunas se prolongarán hasta el jueves.

Las montañas olímpicas de Washington podrían recibir menos de un metro de lluvia, y las Cascadas podrían ver entre 127 y 228 mm, dijo el servicio meteorológico. A lo largo de la costa, los residentes pueden esperar de 76 a 127 mm y de 25 a 76 mm en las tierras bajas del interior.

El río atmosférico de este lunes y este martes registra totales impresionantes: en el Parque Nacional Olímpico de Washington se registraron 220 mm en las últimas 24 horas, y se esperan más lluvias.

Para los residentes atrapados en condiciones de inundación, el servicio meteorológico recomienda permanecer en el interior o buscar un terreno más alto si el refugio no está disponible.

Para este jueves y viernes, se prevé que la actividad de las tormentas disminuya en gran parte del noroeste, pero siguen siendo posibles chubascos y algunas nevadas en zonas altas.

Sin embargo, el descanso del tiempo húmedo puede ser de corta duración. Los modelos informáticos de previsión muestran algunos indicios de la llegada de otro río atmosférico a la región a principios del fin de semana.

La fuerza exacta y el impacto global de este evento potencial debería ser más clara una vez que el río atmosférico de esta semana llegue a su fin este miércoles.

Los suelos empapados agravan la amenaza de inundaciones

La secuencia de ríos atmosféricos consecutivos, denominada familia AR, comenzó este sábado y no dejó mucho tiempo de descanso antes de que comenzara el sistema de la noche de este lunes. Esta falta de tiempo de recuperación es un factor importante en el aumento del riesgo de inundaciones.

Partes de Utah y Colorado recibieron nevadas este lunes, con lo que el total de nevadas a lo largo de los eventos atmosféricos fluviales fue de varios metros en algunos lugares, incluyendo 127 centímetros en Collins, Utah, y 124 centímetros en Rabbit Ears Pass de Colorado.

Se prevé que esta semana se produzca un fenómeno atmosférico de nivel 4 de 5 en casi toda la costa de Oregón. La gravedad del río atmosférico alcanzó un nivel 5 de 5 en el extremo noroeste del estado la noche de este lunes a la madrugada de este martes.

Sin embargo, esta última ronda de humedad también dio paso a temperaturas más cálidas, incluyendo una temperatura máxima de 18 °C en Portland, que empata con el máximo histórico de la ciudad para el mes de diciembre, establecido por última vez en 1993.

Estas condiciones cálidas han favorecido el deshielo en todo el noroeste del Pacífico y pueden provocar una escorrentía excesiva y la crecida de arroyos y riachuelos.

Los fuertes aguaceros también aumentan el riesgo de desprendimientos de tierras o flujos de escombros en zonas quemadas por incendios forestales, ya que el suelo es menos capaz de absorber eficazmente la humedad.

No todos los fenómenos fluviales atmosféricos son malos. De hecho, los niveles 1 y 2 de la RA se consideran lluvias beneficiosas y son muy necesarias en el oeste de EE.UU. para aumentar los niveles de suministro de agua. Pero los niveles 4 y 5 son más peligrosos que beneficiosos, ya que el riesgo de inundaciones y los peligros para viajar superan a los beneficios.

