Tuesday’s Scores

Bayside 49, Frank Cox 23

Briar Woods 60, Loudoun Valley 27

Broadwater Academy 36, Arcadia 32

Carroll County 65, Honaker 62

Carver Academy 87, Appomattox Regional GS 19

Castlewood 50, Council 39

Cave Spring 41, William Byrd 32

Chancellor 50, Louisa 38

Clarke County 49, James Wood 36

Collegiate-Richmond 41, St. Margaret’s 30

East Rockingham 54, Madison County 26

Gar-Field 53, Manassas Park 28

George Wythe 57, Graham 52

Glen Allen 65, Douglas Freeman 29

Gloucester 34, Denbigh 24

Grafton 64, Bruton 48

Hampton 90, Kecoughtan 19

Hayfield 59, Gwynn Park, Md. 50

Heritage 42, Phoebus 38

Hermitage 62, Maggie L. Walker GS 29

Jamestown 49, Poquoson 18

John Marshall 57, Steward School 56

Kellam 50, Green Run 47, OT

Lafayette 38, Smithfield 27

Landstown 60, Tallwood 12

Lightridge 52, Rock Ridge 32

Lloyd Bird 55, Cosby 38

Manchester 80, Powhatan 13

Menchville 72, Warwick 31

Midlothian 66, Clover Hill 33

Mills Godwin 53, Caroline 16

Mountain View Christian Academy 46, Wakefield Country Day 26

Osbourn Park 65, West Potomac 38

Page County 45, Broadway 33

Pike Co. Central, Ky. 59, Grundy 56

Potomac Falls 67, Dominion 41

Potomac School 82, Episcopal 54

Princess Anne 92, First Colonial 13

Randolph-Macon Academy 50, Tandem Friends School 8

Ridgeview 68, Eastside 44

River View, W.Va. 53, Hurley 25

Riverside 50, Broad Run 45

Skyline 60, Fauquier 46

Strasburg 43, Sherando 35

Tabb 44, New Kent 32

Thomas Dale 100, Prince George 6

Tri-Cities Christian, Tenn. 72, Chilhowie 35

Warhill 55, York 21

Washburn, Tenn. 47, Thomas Walker 32

Western Branch 60, Norfolk Academy 33

Woodbridge 66, Battlefield 55

Woodside 53, Bethel 51

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Middlesex vs. Northumberland, ccd.

