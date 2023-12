Thursday’s Scores

BOYS PREP BASKETBALL= Appomattox 47, Amherst, Neb. 32 Bath County 60, James River 46 Belfry, Ky. 66, Grundy 52 Cape…

Appomattox 47, Amherst, Neb. 32

Bath County 60, James River 46

Belfry, Ky. 66, Grundy 52

Cape Henry Collegiate 69, Collegiate-Richmond 42

Carvers Bay, S.C. 59, Eastside 38

Catholic 74, Lincoln Co., Ky. 63

Chancellor 62, Fredericksburg Christian 53

Clarke County 62, Strasburg 55, OT

Fauquier 45, Warren County, Tenn. 33

Fleming Co., Ky. 74, Carmel 68

Freedom, Calif. 74, Westfield 68

Gar-Field 57, Massaponax 48

George Wythe 75, Lanier Christian, Ga. 68, OT

Goochland 72, Mechanicsville High School 67, OT

Harrisonburg 70, Staunton 69

Henrico 86, Meadowbrook 56

Hidden Valley 61, Rockbridge County 45

Hopewell 86, TJHS 62

Kettering Alter, Ohio 49, Chantilly 30

Madison Country Day, Wis. 45, Luray 44

Millbrook 72, Handley, Ala. 55

Millbrook 72, John Handley 55

Monticello 77, Fort Defiance 62

Nansemond River 67, Warhill 34

Northside 68, Cave Spring 46

Page County 62, Mountain View, Wash. 47

Paul VI Catholic High School 71, IMG Academy, Fla. 70

Peninsula Catholic 69, Montgomery Co., Ky. 51

Prince George 51, J.R. Tucker 49

Rappahannock County 55, Woodstock Central 44

Rustburg 60, Jefferson Forest 44

Southampton Academy 49, Yeshivah 24

Spotswood 75, East Rockingham 34

St. Michael 68, Riverbend 66

Thomas Dale 60, Hanover 57

Unicoi County, Tenn. 88, John Battle 63

Uniontown, Pa. 75, Auburn 50

Warren County 58, Matoaca 49

West Ridge, Tenn. 53, Union 52

Western Branch 67, Salem-Va. Beach 61

William Byrd 86, Christiansburg 65

William Monroe 49, Fluvanna 48

Wilson Memorial 68, The Covenant School 57

Woodland, S.C. 58, Annandale 39

Tarkanian Classic=

Bishop O’Connell 60, Centennial-Corona, Calif. 44

