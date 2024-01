Rafael Nadal regresa tras una lesión y no descarta seguir más allá de 2024

(CNN) — Rafael Nadal hizo su tan esperada reaparición tras una lesión este domingo, jugando en su primer partido desde…

(CNN) — Rafael Nadal hizo su tan esperada reaparición tras una lesión este domingo, jugando en su primer partido desde enero cuando salió a la cancha con su compañero de dobles Marc López en el Brisbane International, y no descartó seguir jugando después de la temporada 2024.

Aunque la pareja española perdió 6-4 y 6-4 ante los australianos Max Purcell y Jordan Thompson, Nadal desató algunos poderosos punto ganadores, moviéndose más libremente por la cancha después de someterse a una cirugía de cadera para tratar la lesión que lo obligó a perderse la mayor parte de la temporada pasada.

El 22 veces campeón de Grand Slam ha luchado contra una serie de lesiones últimamente y dijo en mayo que 2024 probablemente será su último año en el tour, pero este domingo no descartó continuar más allá de esa fecha.

Las lesiones de Rafael Nadal, el tenista que aprendió a jugar (y a triunfar) con dolor

“El problema de decir que será mi última temporada es que no puedo predecir al 100% lo que sucederá en el futuro. Esa es la cuestión”, dijo Nadal antes de su partido de regreso, de acuerdo con Reuters. “Por eso digo probablemente”.

“Es obvio que es un porcentaje alto que será la última vez que juegue en Australia. Pero si estoy aquí el año que viene, no me digan: ‘Dijiste que iba a ser tu última temporada’, porque yo no lo dije”, añadió.

“Nunca se sabe lo que está pasando, ¿sabes? No puedo predecir cómo estaré en los próximos seis meses. No puedo predecir si mi cuerpo me permitirá disfrutar del tenis tanto como lo he disfrutado durante los últimos 20 años”.

Nadal se prepara para regresar al Abierto de Australia. (Bradley Kanaris/Getty Images)

Algunos de los competidores de Nadal, incluidos Holger Rune y Andy Murray, han notado la “intensidad” con la que juega, pero el jugador de 37 años restó importancia a sus comentarios.

“Si les preguntas a mis colegas cómo me siento, no vendrán aquí y dirán: ‘Rafa está jugando como un desastre'”, dijo, según el sitio web de Brisbane International.

“Siento que lo que dijeron no tiene mucho valor porque, por supuesto, si me preguntas cómo están jugando, te diré que también están jugando muy bien. No hablarás cosas negativas de tus compañeros”.

Nadal hará su regreso en individuales el martes, enfrentándose al ex No. 3 del mundo Dominic Thiem en la primera ronda del Brisbane International, un torneo utilizado a menudo por jugadores que se preparan para el Abierto de Australia.

El español regresará después al Grand Slam en el Abierto de Australia, torneo que ha ganado dos veces y que comienza el 14 de enero.

