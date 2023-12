Quiénes son los líderes internacionales que asistieron a la asunción de Javier Milei en Argentina

(CNN Español) — Javier Milei juró este domingo como presidente de Argentina y recibió el mandato de parte del ahora…

(CNN Español) — Javier Milei juró este domingo como presidente de Argentina y recibió el mandato de parte del ahora ex presidente, Alberto Fernández.

A lo largo de la campaña electoral, el líder de La Libertad Avanza hizo polémicas declaraciones sobre algunos líderes del mundo, incluido Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó de “comunista”. En más de una oportunidad, Milei también habló de las alianzas internacionales de su eventual Gobierno limitándolas a Estados Unidos y a Israel.

Esta es la lista de los líderes globales que participaron en la ceremonia inaugural de su Gobierno.

Luis Lacalle Pou, Uruguay

El presidente de Uruguay es uno de los mandatarios que estuvo este domingo. Lacalle Pou viajó el sábado a Buenos Aires, según dijo a CNN el encargado de prensa de la Presidencia.

Saludo al presidente electo @JMilei. Tenemos mucho para trabajar en conjunto y para mejorar nuestras relaciones bilaterales.

— Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) November 20, 2023

Gabriel Boric, Chile

Su presencia en la ceremonia de traspaso de mando fue confirmada el miércoles pasado por la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo. “Esa decisión está tomada, el presidente representa al Estado de Chile y, como se ha hecho siempre, va a asistir”, dijo Vallejo en conversación con los medios.

“Es un estándar que el presidente tiene para todos los casos: construir y fortalecer las relaciones diplomáticas de Estado con todos los países independientemente de si somos afines o no a un gobierno particular”, expresó Vallejo.

Santiago Peña, Paraguay

Peña fue uno de los mandatarios presentes en la ceremonia, según confirmó el canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, en una entrevista con un medio local. “El presidente Peña aceptó la invitación del presidente Javier Milei de asistir a la ceremonia de transmisión de mando el próximo 10 de diciembre en Buenos Aires”.

Saludo en nombre del pueblo paraguayo al pueblo hermano argentino, por una ejemplar jornada electoral. Felicito a @JMilei por su victoria y ofrezco la mano cordial y fraternal del Paraguay para fortalecer las relaciones entre nuestros países. Al gran pueblo argentino ¡salud!

— Santiago Peña (@SantiPenap) November 20, 2023

Daniel Noboa, Ecuador

El recientemente electo Daniel Noboa también asistió a la ceremonia de este domingo, según confirmó a CNN la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (SECOM).

Viktor Orbán, Hungría

Orbán fue uno de los primeros en confirmar su presencia el domingo 10 a través de un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que escribió: “Recientemente tuve una conversación telefónica con Javier Milei para felicitarlo por su impresionante victoria en la elección presidencial argentina. ¡Espero comenzar a trabajar con un verdadero patriota! Nos vemos en la inauguración en Buenos Aires”.

I recently phoned President @JMilei to congratulate him on his astounding victory at the Argentinian presidential election. Looking forward to working together with a true #patriot! See you at the inauguration in Buenos Aires.

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 25, 2023

Volodymyr Zelensky, Ucrania

Fuentes del gobierno entrante y del gobierno saliente de Argentina, habían confirmado a CNN esta semana que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, asistiría a la asunción de Javier Milei.

Este sábado, a través de su cuenta de X, Zelensky, publicó que se encuentra viajando a Argentina. Se trata de su primera visita a América Latina desde que asumió el cargo.

“De camino a Argentina”, escribió Zelensky en una publicación en X, anteriormente Twitter. Zelensky anunció el viaje junto con una fotografía tomada durante una reunión con el primer ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia.

On my way to Argentina, I met with the Prime Minister of Cabo Verde @UlissesCorreiaa. The first meeting of leaders in the history of our bilateral relations. Cabo Verde’s voice is one of democracy and support for us in the UN, endorsing resolutions that are crucial for Ukraine.… pic.twitter.com/s1Ggid0hqF

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2023

Este domingo, Zelensky se encontró con Milei en el Congreso de la Nacion, donde se realizó la ceremonia.

El presidente de Argentina Javier Milei saluda al presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky luego de su Ceremonia de Asunción en el Congreso Nacional el 10 de diciembre de 2023 en Buenos Aires, Argentina. (Crédio: Marcelo Endelli/Getty Images)

Renato Florentino Pineda, Honduras

El vicepresidente de Honduras viajó a Buenos Aires en representación de la presidenta Xiomara Castro, según informó la cancillería de Honduras en un comunicado.

Rey Felipe VI, de España

La presencia del monarca español, Felipe VI, fue confirmada el pasado viernes, según informó la agencia de noticias Télam citando al Palacio de la Zarzuela.

Otras figuras políticas que participarán de la ceremonia

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil

El exmandatario ha sido uno de los que más celebró la victoria del liberal. Su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, viajó al país en ocasión de la primera vuelta electoral, para acompañar a Milei mientras esperaba los resultados de la jornada electoral.

El 20 de noviembre, tras el triunfo en segunda vuelta, Jair Bolsonaro escribió en su cuenta de Twitter: “Mantuve una llamada telefónica de Javier Milei, en la que lo felicité por su victoria, al tiempo que fui invitado a la toma de posesión”. “Hoy la Argentina representa mucho para todos aquellos que aman la democracia y respiran libertad”, añadió.

El martes, el expresidente hizo un pedido ante el Supremo Tribunal de Justicia para viajar a Argentina, lo que confirmó su presencia en el país. “En vista de las investigaciones en curso y con profundo respeto a este Tribunal, el peticionario acude al expediente para informar que se ausentará temporalmente del país en el período comprendido entre el 7 y 11 de diciembre”, dice la petición. Se trata de un proceso formal necesario dada las investigaciones que se desarrollan en contra del exmandatario, aunque no pensa sobre él una prohibición de salida del país, según informó CNN Brasil.

Santiago Abascal, presidente de VOX

El presidente del partido de ultraderecha español VOX, Santiago Abascal, también fue invitado a la ceremonia del domingo, según informaron varios diarios españoles. Este miércoles, el área de prensa de la Fundasión Disenso, que organiza el viaje de la comitiva, confirmó a CNN que Abascal viajará a Buenos Aires.

Abascal fue uno de los primeros dirigentes políticos en felicitar a Milei por su victoria, con un mensaje del 19 de noviembre acompañado de una fotografía de ambos. “Felicidades querido Javier Milei por su gran victoria en las elecciones presidenciales argentinas. Hoy se abre un camino de futuro y esperanza para los argentinos y toda Iberoamérica que celebramos en España con especial alegría. ¡Viva España, viva Argentina, vivan libres de socialismo y soberanas!”, escribió entonces.

Felicidades querido @JMilei por tu gran victoria en las elecciones presidenciales argentinas.

Hoy se abre un camino de futuro y esperanza para los argentinos y toda Iberoamérica que celebramos en España con especial alegría.

¡Viva España, viva Argentina, vivan libres de… pic.twitter.com/4XOCkvat5j

— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) November 19, 2023

Lee: ANÁLISIS | ¿Se parece Milei a otros líderes y partidos de ultraderecha como Trump, Bolsonaro o Vox?

Los mandatarios que no asistieron

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil

Lula da Silva no asistió a la ceremonia de este domingo, según dijo el ministro de Comunicación Social brasileño, Paulo Pimenta, a la agencia de noticias Télam. “Lula no irá a Buenos Aires”, respondió Pimenta ante una consulta de la agencia argentina. La Secretaría de Prensa del Palacio del Planalto detalló a Télam que el Gobierno brasileño estará representado por el canciller Mauro Vieira, quien fue durante ocho años embajador en Buenos Aires.

Joe Biden, Estados Unidos

Un vocero de Milei dijo a CNN que Joe Biden no etsaría presente en la ceremonia de asunción debido a otros compromisos en su agenda. La semana pasada, Milei llegó a Estados Unidos junto a una pequeña comitiva, en el que fue su primer viaje como presidente electo. Durante su visita, mantuvo reuniones con funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento del Tesoro.

La delegación estadounidense estuvo encabezada por la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, e incluye al embajador en Argentina, Marc Stanley, el subsecretario de Transporte para Políticas, Carlos Monje, el subsecretario de Energía para los Asuntos Internacionales, Andrew Light, y el Director Senior del NSC para el Hemisferio Occidental, Juan Sebastián González.

Daniel Ortega, Nicaragua

A días de la toma de posesión de Javier Milei, el ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua anunció que retirarán a su embajador de Argentina, Carlos Midence, citando “reiteradas declaraciones y expresiones de los nuevos gobernantes”.

Nayib Bukele, El Salvador

Aunque Bukele fue uno de los que felicitó a Milei por su victoria y no escondió su simpatía por el libertario, la semana previa a la elección desde comunicación de la presidencia de El Salvador confirmaron a CNN que el mandatario no sería de la partida que asistirá a la ceremonia.

Bukele se encuentra en un periodo de licencia de la Asamblea Legislativa para dedicarse a la campaña electoral por la reelección en los comicios del 4 de febrero próximo, en una postulación cuya constitucionalidad es cuestionada por la oposición.

Con información de Manuela Castro, Igancio Grimaldi y DJ Judd, de CNN.

The-CNN-Wire

™ & © 2023 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.