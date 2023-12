(CNN) — Cuando Abby Eckel vio la pequeña bolsa de regalo de joyería que su esposo le regaló por su…

(CNN) — Cuando Abby Eckel vio la pequeña bolsa de regalo de joyería que su esposo le regaló por su cumpleaños, pensó que sabía exactamente lo que había dentro: un anillo con una piedra preciosa de morganita que ella había pedido. Pero cuando Eckel abrió el paquete y vio en su lugar un collar, no pudo ocultar su decepción.

“Era como una confusión interna y una conversación que estaba teniendo conmigo mismo sobre, ¿digo algo? ¿O debería simplemente estar contenta con lo que recibí?”, recuerda Eckel.

Eckel sabía que no usaría el collar porque tiene preferencias específicas sobre sus joyas. Pero ahora su marido le había regalado algo que no amaba y se sentía culpable por estar decepcionada.

Para muchas personas, esta decepción, seguida de culpa, es natural después de recibir un regalo que simplemente no les parece propio. Podría ser ese suéter anual de tus padres que no es de tu talla, una camiseta con el logo de una banda que te encantaba cuando eras adolescente (pero ya no), o una joya de plata que solo usas oro.

El regalo queda ocupando espacio de almacenamiento y acumulando polvo porque no tienes el corazón para deshacerte de él. Y es posible que sientas que tus seres queridos no escuchan lo que quieres.

Qué hacer si recibes un regalo que no te gusta

Cuando Eckel recibió el collar de manos de su marido, se sintió confundida: ¿por qué le había dado él el collar en lugar del anillo que ella quería? Ya no recuerda por qué no fue el anillo, pero sí recuerda la conversación que decidió tener con él.

“Le dije: ‘No quiero parecer mimada o desagradecida’. Pero también quiero entender el proceso de pensamiento detrás de esto’, hablamos de ello y me sentí mejor”, dijo Eckel. “Y él se sintió mejor cuando se lo dije. Él dijo: ‘No quiero que te enojes por esto y que yo no tenga idea de por qué’”.

Luego, Eckel se sintió bien devolviendo el collar para usar el dinero en otra parte, dijo.

Tener esa conversación puede ser útil para aliviar esos sentimientos de decepción y culpa, dijo Mielad Owraghi, terapeuta matrimonial y familiar con licencia en el Centro de Medicina Conductual de la Universidad de Loma Linda en Redlands, California.

“Es importante encontrar aprecio y agradecimiento en el regalo mismo”, dijo Owraghi. “Pero si sientes que no estás recibiendo los regalos que deseas, entonces tal vez necesites comunicarte un poco más con esa persona, para que entienda qué regalarte”.

Hacer preguntas para comprender por qué eligieron ese regalo para ti puede ayudarte a comprender el pensamiento que se planteó, dijo Suzanne Degges-White, consejera y profesora autorizada y presidenta del departamento de consejería y educación superior de la Universidad Northern Illinois en DeKalb. Illinois.

“Los regalos nos dicen cómo creemos que la gente nos ve, cómo creemos que la gente percibe nuestra relación”, dijo. “Y con las parejas románticas muchas veces, especialmente en las primeras etapas, queremos que el regalo sea un símbolo de cuánto se preocupa alguien por nosotros”.

Es importante tener conversaciones honestas con aquellos con quienes tienes una relación a largo plazo para establecer qué tipos de regalos te gustan y qué no te gusta, especialmente para que el patrón no se repita en la próxima temporada navideña, dijo Degges-White. Pero si la persona no es una pareja romántica, un amigo cercano o un familiar, guardar silencio y recordar las buenas intenciones puede ser la mejor manera de hacerlo, dijo.

“Si alguien ha elegido con amor algo para ti que te parece horrendo, nos sentimos mal, porque no queremos herir los sentimientos de las personas, especialmente de las personas que nos importan”, dijo. A veces, al ponerte ese suéter que nunca usarías para complacer a esa persona, “le estás dando un regalo al encontrar placer en el regalo que te dio”.

Es la intención lo que cuenta

En 2020, “Saturday Night Live” de NBC transmitió una parodia sobre muchas mamás que reciben batas como regalo para Navidad. Unos días después, en Navidad, las mamás de todas partes publicaron fotos con sus batas nuevas en respuesta a esa parodia.

Cuando se trata del arte de regalar, la gente dice que lo que cuenta es la idea, pero pensar un poco más de lo habitual puede ser de gran ayuda. “Por lo general, el mejor regalo es cuando alguien sabe lo que te gusta y te da algo que cree que te gustará porque ha notado cosas sobre ti”, dijo Degges-White.

“Y cuando la gente no lo ha hecho y nos da algo que no coincide en absoluto, sentimos que no nos han visto y que no nos valoran de la forma en que queremos que nos valoren”.

Comunicar tus necesidades y deseos con tus seres queridos es importante para mantener relaciones sólidas, dijo Owraghi. A su vez, escuchar y tomar notas sobre cualquier pista que tus seres queridos puedan brindarte sobre posibles obsequios durante todo el año puede ayudarte a sentirte más preparado cuando vuelva la temporada, dijo.

Eckel, creadora de contenidos que da consejos a sus seguidores sobre relaciones, paternidad y salud mental, publicó el año pasado un vídeo en TikTok sobre su experiencia con el regalo de su marido. En el video, explicó que si la situación fuera al contrario, querría que su esposo le dijera si ella le daba un regalo que a él no le gustaba.

“Somos humanos, tenemos emociones y ciertos escenarios evocarán emociones muy normales”, dijo Eckel. “Puedo optar por hablar con mi pareja al respecto. O puedo decir: ‘¿Sabes qué? Voy a sentir esta decepción’. Voy a sentir la tristeza. Y luego voy a seguir adelante”.

