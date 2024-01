CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 631 633½ 621½ 629¼ —2¼ May 641¾ 644 633¼ 640 —2¼ Jul 647¼ 649¾ 639½ 646 —1¾ Sep 657¼ 659¾ 650 655¾ —1¾ Dec 668½ 670¾ 662¾ 668 —1¾ Mar 678½ 680¼ 674½ 675¾ —3¼ Est. sales 49,051. Thu.’s sales 46,613 Thu.’s open int 357,222 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 473¾ 475 471¼ 472 —2¼ May 486 487¼ 484 484½ —2 Jul 495½ 496¾ 494 494½ —1½ Sep 497¾ 499¼ 497 497½ —1 Dec 504 505¾ 503½ 504 — ¾ Mar 514¾ 516¼ 514 514½ —1 May 521½ 521½ 519½ 519¾ —1 Jul 520½ 522¼ 520½ 521 — ¼ Sep 506¼ 506¼ 505 505 —1 Dec 504 505 504 504½ +¼ Est. sales 145,224. Thu.’s sales 127,064 Thu.’s open int 1,292,389, up 3,069 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 386 387 379½ 381¾ —5½ May 383½ 383½ 383½ 383½ —1¾ Est. sales 479. Thu.’s sales 479 Thu.’s open int 3,278 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1304¾ 1311¾ 1292½ 1295¼ —10 Mar 1311¼ 1316¾ 1296¾ 1299 —13 May 1321 1326½ 1306¼ 1308¼ —13¼ Jul 1325¼ 1331 1311¾ 1314 —12¼ Aug 1306¾ 1311¼ 1293¼ 1296¼ —10¾ Sep 1274 1275 1258¾ 1261 —11 Nov 1257 1262 1244½ 1246¾ —12 Jan 1267½ 1268¼ 1252½ 1253¾ —11¾ Mar 1261 1261 1251½ 1251¾ —11¾ May 1264¼ 1264¼ 1253¾ 1253¾ —12 Jul 1265½ 1265½ 1259½ 1259½ —11¼ Nov 1227½ 1227½ 1218½ 1218½ —10¼ Jul 1220½ 1220½ 1220½ 1220½ —9¾ Est. sales 159,602. Thu.’s sales 151,193 Thu.’s open int 619,613

