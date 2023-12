CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 636 637½ 619¼ 622¼ —14 May 646¼ 647 630½ 632¾ —13½ Jul 652¼ 653¼ 637¾ 639½ —13½ Sep 661 661 649¼ 650¼ —13¼ Dec 673½ 674½ 662¾ 663½ —13 Mar 683¼ 683¼ 673¾ 674¾ —11½ May 678½ 678¾ 678½ 678¾ —10½ Est. sales 50,063. Tue.’s sales 78,691 Tue.’s open int 362,050, up 4,385 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 479¾ 480¼ 474½ 476½ —3¾ May 491½ 492¼ 486¾ 488¾ —3½ Jul 501 501½ 496¼ 498 —3½ Sep 503 503½ 498½ 500 —3½ Dec 509 509½ 505 506½ —3 Mar 520 520¼ 516 517¾ —2½ May 525¼ 525¼ 521½ 522½ —3¼ Jul 525¾ 525¾ 522¼ 523¼ —3½ Dec 508¼ 508¾ 504½ 505¼ —2¾ Est. sales 130,102. Tue.’s sales 150,357 Tue.’s open int 1,280,828, up 1,153,098 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 369 374¼ 368 372½ +4¼ May 370 373 370 373 +5¾ Est. sales 138. Tue.’s sales 152 Tue.’s open int 3,344 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1310½ 1317 1303 1314½ +1¼ Mar 1317¼ 1322¼ 1309 1319¼ +¼ May 1326¼ 1331 1318½ 1328¼ +¼ Jul 1330 1335¼ 1322½ 1332¼ +¼ Aug 1312¼ 1315 1303¾ 1313 — ¼ Sep 1277 1279¼ 1269¼ 1277½ —1 Nov 1259¾ 1265¼ 1255¾ 1264 —1¼ Jan 1271¾ 1272 1263½ 1271 —1¾ Mar 1264 1269 1261¼ 1266¾ —4 May 1263 1263 1263 1263 —9 Jul 1270¾ 1275¾ 1268¼ 1275½ —1¼ Nov 1227½ 1227½ 1226¾ 1227½ —7¾ Est. sales 129,096. Tue.’s sales 136,726 Tue.’s open int 637,033

