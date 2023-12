CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 612½ 618¼ 610¾ 617 +4½ May 623¾ 629¾ 622½ 628 +4 Jul 631¼ 637¼ 630 635½ +3¾ Sep 642¾ 648¼ 641¾ 646¾ +3½ Dec 656 661½ 655¾ 659½ +2½ Mar 671¼ 672½ 669¼ 670 +1½ May 676 676 676 676 +3 Est. sales 58,590. Thu.’s sales 55,187 Thu.’s open int 356,953, up 3,310 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 472½ 474 471½ 474 +1½ May 485¼ 486½ 484 486¼ +1 Jul 495 496¼ 493½ 496¼ +1¼ Sep 497½ 498¾ 495¾ 498¾ +1¼ Dec 503¾ 505¼ 502¼ 505 +1¼ Mar 514 515¾ 513 515¾ +1 May 518½ 519¾ 518¼ 519¾ — ¼ Jul 519¼ 521½ 519¼ 521½ +1 Sep 506¼ 506¼ 506¼ 506¼ +¾ Dec 503¼ 504¾ 503 504½ +1 Mar 509¾ 513¾ 509¾ 513¾ Est. sales 179,323. Thu.’s sales 157,173 Thu.’s open int 1,277,657, up 5,216 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 364 368 358¼ 359 —4½ May 361 361 357¾ 357¾ —4¾ Est. sales 768. Thu.’s sales 268 Thu.’s open int 3,324 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1296¾ 1308 1294 1301½ +4¼ Mar 1301 1310½ 1298¼ 1307¼ +5½ May 1312½ 1320 1309¾ 1318 +4¾ Jul 1318¾ 1325½ 1316 1324¼ +4¾ Aug 1299 1307½ 1298 1306¾ +5 Sep 1265¾ 1273¼ 1265½ 1272¼ +5¾ Nov 1251 1260¾ 1250 1258¾ +5¾ Jan 1261 1269 1261 1267¼ +6½ Mar 1262¾ 1264 1262¾ 1263½ +5 Jul 1270 1270 1269¼ 1269½ +5 Nov 1217 1226 1217 1225½ +6 Est. sales 217,197. Thu.’s sales 190,341 Thu.’s open int 663,772

