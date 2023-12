CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 618¼ 624¼ 611¼ 622¼ +5¼ May 629½ 634½ 621¾ 632¾ +4¾ Jul 635 639 627½ 637½ +3¾ Sep 645¼ 647½ 637½ 646¼ +3 Dec 657½ 658¾ 649¾ 657¼ +2½ Mar 660¼ 662¼ 660¼ 662¼ —1½ May 662¾ 666 662 666 Dec 676¾ 676¾ 676¾ 676¾ —1¼ Est. sales 66,299. Mon.’s sales 62,265 Mon.’s open int 351,701, up 1,485 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 477¼ 478¼ 471½ 473 —4 May 489¾ 490½ 484¼ 485½ —4 Jul 500 500½ 494 495¼ —4¼ Sep 500½ 502½ 496 497 —4½ Dec 508 509¼ 503 503¾ —4¾ Mar 518 518¼ 513½ 514½ —3¾ May 523 523¼ 518¾ 519¾ —3½ Jul 523 523 518¾ 519¾ —4 Sep 508¼ 508½ 506¾ 506¾ —5 Dec 508 508 503½ 504¼ —6 Est. sales 218,504. Mon.’s sales 195,832 Mon.’s open int 1,256,564 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 383¾ 388 381 385 +1½ May 386¾ 387½ 386¾ 386¾ +3¼ Est. sales 392. Mon.’s sales 392 Mon.’s open int 3,376 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1326½ 1328¾ 1309½ 1313¾ —13¼ Mar 1339 1340½ 1320¼ 1323¾ —16¼ May 1349¾ 1351 1331½ 1334½ —16¼ Jul 1356 1356¼ 1338 1341¼ —15 Aug 1334¾ 1335 1319¾ 1322 —14¾ Sep 1298 1298¾ 1282½ 1285½ —13¾ Nov 1283 1284¼ 1268¼ 1271¾ —12¼ Jan 1286¾ 1286¾ 1276¾ 1278 —13 Mar 1276¼ 1277¾ 1274¾ 1276½ —11¼ Jul 1280¼ 1280¾ 1279¾ 1280 —12½ Nov 1239½ 1239¾ 1232 1232 —14½ Est. sales 271,682. Mon.’s sales 249,839 Mon.’s open int 707,713

