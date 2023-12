CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 616 630 610¾ 629 +13¼ May 627¾ 639½ 621½ 638¾ +13 Jul 632 643¾ 627½ 643½ +12 Sep 644½ 652¼ 638 651¾ +11 Dec 656 662¾ 649 662½ +10¾ Mar 664¾ 664¾ 658¼ 658¼ —1¾ May 659¾ 659¾ 659½ 659½ —2½ Jul 656¾ 656¾ 656¼ 656¼ Dec 676¾ 676¾ 676¾ 676¾ — ½ Est. sales 79,340. Thu.’s sales 75,005 Thu.’s open int 353,050 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 479¼ 483¾ 477¾ 483¼ +4 May 492 495¾ 490½ 495¾ +3¾ Jul 501½ 505¼ 500¼ 505 +3½ Sep 501¼ 506¼ 501¼ 506 +4¼ Dec 507½ 513 507½ 512¾ +4¼ Mar 518 522¾ 518 522¼ +3½ May 524½ 527 524½ 527 +3½ Jul 524¼ 527¼ 523¾ 527¼ +3½ Sep 508¼ 508¼ 508¼ 508¼ — ½ Dec 507½ 509¼ 506¾ 508½ +1¼ Dec 500½ 502¾ 500 500¾ +¾ Est. sales 169,874. Thu.’s sales 157,588 Thu.’s open int 1,248,320, up 123 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 372¾ 373 362½ 373 +2¼ May 372 374¾ 372 374¾ +1¾ Jul 370 370 370 370 —4¼ Est. sales 502. Thu.’s sales 502 Thu.’s open int 3,442 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1317 1320½ 1304 1313¼ — ¾ Mar 1334 1337¾ 1320¾ 1329 —3 May 1348¼ 1350 1332¾ 1340¾ —4½ Jul 1354¼ 1356½ 1339½ 1347¾ —4½ Aug 1333½ 1336¼ 1320¾ 1329¼ —3¾ Sep 1297 1297¼ 1282 1289½ —5½ Nov 1281¼ 1283 1266¾ 1275 —5¾ Jan 1285½ 1286½ 1274 1281½ —6¾ Mar 1282 1282 1270½ 1274¼ —10¾ May 1277 1277¾ 1275 1275¾ —9¾ Jul 1288¾ 1288¾ 1276 1277¼ —12¼ Nov 1241½ 1243¼ 1232½ 1232¾ —11¾ Est. sales 215,555. Thu.’s sales 197,337 Thu.’s open int 711,307

