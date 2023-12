CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 609¾ 628¾ 608¼ 625¾ +16¼ May 619¼ 638¼ 618 635¾ +16½ Jul 626 644¾ 624½ 642¼ +16½ Sep 634¾ 653½ 634 651¾ +16 Dec 646½ 665½ 646½ 663½ +15½ Mar 657½ 671 657½ 671 +14 May 659¼ 665½ 659¼ 665½ +6¾ Est. sales 70,687. Mon.’s sales 103,949 Mon.’s open int 351,617 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 459¼ 467 459¼ 463¾ +3¼ Mar 482 488 481¾ 484¼ +2¾ May 494½ 500 494¼ 496¾ +2¾ Jul 503½ 508¾ 503½ 505½ +2 Sep 504¾ 508½ 504¾ 505½ +¾ Dec 510 513¾ 510 511 +¼ Mar 520 523½ 520 521 May 526 528¼ 526 528 +2 Jul 526¾ 528¾ 526 528¼ +1¾ Dec 510 511 508½ 508½ —1½ Dec 502½ 502½ 500 500 —4 Est. sales 124,390. Mon.’s sales 178,493 Mon.’s open int 1,250,889, up 913 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 347 353¼ 342½ 343¾ —2 May 353 355¾ 346 347 —3¼ Est. sales 420. Mon.’s sales 779 Mon.’s open int 3,367, up 187 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1337¼ 1344 1320½ 1323¾ —12¼ Mar 1353¼ 1360 1338½ 1342¼ —11 May 1365 1371¼ 1351 1355¼ —9¾ Jul 1368¼ 1375½ 1356½ 1360¾ —9 Aug 1347¾ 1351¾ 1334¼ 1338½ —8 Sep 1304¼ 1309 1292¾ 1297½ —7¼ Nov 1287 1292¼ 1276½ 1279¾ —8½ Jan 1295 1298 1284½ 1284½ —11 Mar 1287 1293¾ 1282¼ 1285 —6¼ Jul 1290 1290 1288¾ 1288¾ —6¼ Nov 1255 1255 1243¾ 1247 —8 Est. sales 273,538. Mon.’s sales 301,183 Mon.’s open int 719,078, up 5,553

