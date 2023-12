CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 618¾ 619 618 618½ —7½ Mar 641 645 628¾ 631¾ —10½ May 648¾ 651¼ 637½ 640½ —9 Jul 650¾ 654 642 645¼ —7¾ Sep 658 661½ 650¾ 654½ —6¼ Dec 671¼ 672¼ 662¾ 666¾ —4¾ Mar 675¾ 680 669¾ 674¾ —3¾ Jul 665¾ 665¾ 663½ 663½ —5 Est. sales 110,355. Thu.’s sales 169,323 Thu.’s open int 367,329 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 468 472 466¼ 466¼ —2 Mar 487½ 492 484½ 485 —3 May 499 503 496½ 496¾ —2¾ Jul 507½ 511 505 505¼ —2¾ Sep 508 511¼ 506 506½ —2 Dec 512¾ 515¾ 511¼ 511¾ —1½ Mar 522½ 526 521½ 522 —1¼ May 529½ 530 526¼ 526¼ —2 Jul 527½ 531¼ 527½ 527½ —1 Dec 509 510½ 508¾ 509½ +¼ Dec 502¾ 503¾ 502½ 503¾ +2½ Est. sales 170,236. Thu.’s sales 172,851 Thu.’s open int 1,252,370, up 2,037 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 384 384 384 384 +12 Mar 360 370¼ 359 361 — ½ May 363¼ 363¼ 363¼ 363¼ —2 Est. sales 271. Thu.’s sales 490 Thu.’s open int 3,146, up 64 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1312½ 1330¾ 1299 1300½ —11¼ Mar 1330¾ 1348 1318 1319¾ —10½ May 1350 1360¾ 1332¾ 1334¼ —10 Jul 1350½ 1366¼ 1339¼ 1340¾ —9¾ Aug 1333½ 1344½ 1319½ 1321¼ —8 Sep 1293¾ 1303¼ 1281½ 1282¾ —7¾ Nov 1273 1288 1265¾ 1267¼ —7¼ Jan 1283¼ 1294½ 1275¾ 1276¼ —7 Mar 1286 1286 1271 1271 —8¼ May 1289¼ 1289¼ 1289¼ 1289¼ +10 Jul 1290¾ 1290¾ 1290½ 1290½ +7½ Nov 1243 1252¼ 1237¾ 1237¾ —4 Est. sales 247,378. Thu.’s sales 284,440 Thu.’s open int 716,564, up 4,667

