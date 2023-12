CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Wed: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 625¾ 634 621¾ 621¾ +1 Mar 630 649½ 625½ 634¼ +3 May 641¼ 660½ 638¼ 644½ +½ Jul 650 666 646¾ 649½ —2 Sep 658¼ 672½ 655½ 658 —2¾ Dec 671 682 667 669 —4¼ Mar 680¾ 686¾ 675¼ 676¼ —6¼ May 681 683¼ 676¾ 677¾ —6 Jul 683 683 669½ 669½ —8¾ Est. sales 174,334. Tue.’s sales 171,399 Tue.’s open int 405,309 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 467¾ 473 463¾ 465¾ —2¾ Mar 489¾ 493¾ 483½ 484½ —6 May 501 504¾ 495 496 —6 Jul 509¼ 512½ 503¼ 504 —6¼ Sep 509¾ 512½ 503½ 504¼ —6½ Dec 514½ 517½ 509 509¾ —6 Mar 525½ 527½ 519¼ 520 —6¼ May 528¼ 529¼ 524¼ 524¼ —6½ Jul 530¾ 532¼ 524¾ 524¾ —6½ Sep 511¼ 511¼ 509¼ 509¼ —4 Dec 509 511 507¼ 507¼ —2¾ Dec 500 502½ 500 500 —6½ Est. sales 236,715. Tue.’s sales 217,560 Tue.’s open int 1,256,256, up 767 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 400¾ 400¾ 400¾ 400¾ —1½ Mar 392 398 372 373½ —18¼ Est. sales 380. Tue.’s sales 380 Tue.’s open int 3,151 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1309¼ 1313½ 1293¾ 1297¾ —7¾ Mar 1330 1334 1314 1317 —9½ May 1346 1349½ 1329½ 1331¾ —10¾ Jul 1353¾ 1356 1335½ 1337¾ —12½ Aug 1333¾ 1334¾ 1315½ 1317¾ —12¾ Sep 1292 1293¼ 1275¾ 1276½ —12¾ Nov 1275½ 1278½ 1260½ 1263 —10½ Jan 1285¾ 1285¾ 1270½ 1270½ —10½ Mar 1272 1272 1266¾ 1268¾ —8 May 1267 1267 1267 1267 —9½ Jul 1275½ 1275½ 1273¾ 1273¾ —6¼ Nov 1243½ 1243½ 1231 1231 —7½ Nov 1177 1177 1177 1177 —7½ Est. sales 270,274. Tue.’s sales 248,446 Tue.’s open int 715,603

