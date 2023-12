CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Tue:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 601 619¼ 597¾ 615¾ +20 Mar 619 636¼ 616¼ 630¼ +9¾ May 632½ 649 630 642¾ +8¾ Jul 641 656½ 639¼ 650¼ +6¾ Sep 653¾ 666 650½ 659½ +4¼ Dec 668¼ 678¾ 664¼ 671½ +2 Mar 679 686¾ 674¼ 677 —3¾ May 684¼ 684¼ 678¼ 678½ —5 Jul 679½ 684½ 679½ 681½ +2 Est. sales 163,162. Mon.’s sales 157,143 Mon.’s open int 406,941, up 31 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 460¼ 467¾ 460¼ 465½ +5¼ Mar 485 490¾ 483½ 488¾ +3¼ May 496½ 501¾ 495¼ 500 +3 Jul 505½ 510¼ 504¾ 508¼ +2½ Sep 507¼ 511¼ 506½ 508¾ +1¼ Dec 513 516½ 511¾ 514 +¾ Mar 523 527 522½ 524½ +¾ May 527¾ 531¾ 527¼ 528¼ — ½ Jul 528¼ 531 527½ 529¾ +¾ Dec 509½ 511½ 508 509 +½ Dec 506 507¼ 505¼ 506½ +¼ Est. sales 214,752. Mon.’s sales 201,776 Mon.’s open int 1,255,489, up 2,391 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 392 397½ 382 388 —7 Est. sales 646. Mon.’s sales 646 Mon.’s open int 3,250 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1307¼ 1315¼ 1294 1301½ —4¾ Mar 1327¼ 1335¼ 1315 1322½ —4 May 1342¾ 1350¾ 1331¼ 1339 —3 Jul 1351¼ 1358¼ 1339½ 1346¾ —3½ Aug 1333¾ 1338¼ 1320¼ 1327 —3¾ Sep 1288½ 1295¾ 1279¼ 1285½ —3¾ Nov 1273 1280 1263¼ 1269¾ —3¼ Jan 1281½ 1285½ 1272 1276¼ —4¼ Mar 1279½ 1279½ 1278¾ 1278¾ +2½ May 1278¼ 1278½ 1278¼ 1278½ +2½ Jul 1281 1281 1275½ 1275½ —3¾ Nov 1237 1238¼ 1230½ 1230½ —4¾ Nov 1177 1177 1177 1177 +¼ Est. sales 401,381. Mon.’s sales 282,642 Mon.’s open int 717,555

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.