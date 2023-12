CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Mon: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 583 583 583 583 +6 Mar 602 626½ 600¼ 622¾ +20 May 616 639½ 614¼ 636¼ +19¼ Jul 628½ 648 625½ 645 +16¾ Sep 639¼ 659½ 639 657 +15 Dec 658¼ 673¾ 654 671 +13¼ Mar 670¼ 684½ 670¼ 681¾ +11½ May 676 688¼ 676 685½ +10½ Jul 675 684½ 673 683 +11 Est. sales 113,691. Fri.’s sales 109,647 Fri.’s open int 406,910, up 4,511 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 461¼ 463¾ 457 460½ —4 Mar 483¾ 488½ 481¼ 485½ +¾ May 495½ 500 493½ 497¼ +½ Jul 504¾ 509 503¼ 506¼ +¼ Sep 507 510½ 505¼ 507¾ — ½ Dec 512¼ 516¼ 510¾ 513¼ — ½ Mar 522¼ 526½ 521¼ 524 — ½ May 527½ 531¼ 527½ 528¾ — ½ Jul 527 531½ 526½ 529¼ — ¼ Dec 508¼ 510¾ 508 508 —2¼ Dec 508 508 507 507 —1 Est. sales 245,531. Fri.’s sales 234,373 Fri.’s open int 1,253,098 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 400 400 400 400 +5¼ Mar 387¼ 395 381 394½ +9¾ Est. sales 417. Fri.’s sales 417 Fri.’s open int 3,456 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1322½ 1329¼ 1303½ 1305¼ —19¾ Mar 1343 1349 1324½ 1326 —19½ May 1358 1363½ 1340¼ 1341¾ —18¾ Jul 1364 1369¾ 1348¼ 1349¾ —17¼ Aug 1339½ 1347¾ 1329 1330 —15½ Sep 1293½ 1303¾ 1287¼ 1288¾ —11¾ Nov 1279½ 1286¾ 1271¼ 1272¾ —9½ Jan 1284¼ 1291¾ 1279 1279 —10½ Mar 1278 1287 1276¾ 1279¼ —4¾ Jul 1284¾ 1284¾ 1283½ 1283½ —2½ Nov 1236 1248 1235 1236 —6 Est. sales 284,641. Fri.’s sales 268,913 Fri.’s open int 731,639

