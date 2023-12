CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Futures trading on the Chicago Board of Trade Fri:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 569¼ 577½ 569¼ 577½ +7¼ Mar 595½ 610 589 603 +5 May 612 623¾ 603¾ 617½ +4¾ Jul 625 635 616 629 +4¼ Sep 638¾ 648 630¼ 642¾ +4 Dec 652¼ 663¼ 645¾ 658½ +3¾ Mar 662¼ 675 658¾ 670¼ +3 May 664½ 672¼ 664½ 672¼ Jul 661 667¾ 661 667¾ —1½ Est. sales 126,152. Thu.’s sales 117,486 Thu.’s open int 402,399 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 460¼ 469½ 458¼ 465½ +3¾ Mar 482 489½ 478¾ 485¼ +2½ May 494 501 490¾ 497¼ +2¼ Jul 503½ 510 500¾ 506¾ +2½ Sep 506 511 503¼ 508½ +2 Dec 511¾ 516½ 509¼ 514 +1¾ Mar 522¼ 527 520 524¼ +1½ May 527½ 531½ 525¾ 529¼ +1½ Jul 527½ 531¾ 526¾ 530¼ +1¾ Sep 511¼ 513 511¼ 513 +1 Dec 509½ 510½ 508 509¾ — ¼ Dec 508 509¼ 507¼ 509¼ — ½ Est. sales 303,369. Thu.’s sales 284,272 Thu.’s open int 1,254,035 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 374½ 387½ 374½ 384¼ +14¼ Est. sales 491. Thu.’s sales 491 Thu.’s open int 3,566 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1342 1343½ 1326 1328¼ —14½ Mar 1361½ 1362½ 1345¾ 1348½ —13¾ May 1374¾ 1375½ 1359¾ 1363 —12¼ Jul 1380 1380¼ 1365 1369 —11¾ Aug 1355¾ 1356¼ 1342¾ 1347¾ —10½ Sep 1306¾ 1309 1296 1302¼ —9¾ Nov 1292 1292 1277½ 1283¾ —10¼ Jan 1294¾ 1295 1284¾ 1291 —9½ Mar 1286¾ 1286¾ 1281 1284½ —9¼ May 1283¼ 1283¼ 1283¼ 1283¼ —8¾ Nov 1245 1247 1243½ 1247 —5 Est. sales 225,757. Thu.’s sales 207,991 Thu.’s open int 739,639, up 4,094

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.