Paula Abdul acusa al productor ejecutivo de “American Idol” Nigel Lythgoe de agresión y acoso sexual

(CNN) — Paula Abdul, cantante ganadora de un Grammy y exjueza de “American Idol” y “So You Think You Can Dance”, demanda al productor ejecutivo de esos programas, Nigel Lythgoe, acusándolo de agresión y acoso sexual junto con violencia de género y negligencia, según una demanda presentada el viernes.

La denuncia, que fue presentada en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles y obtenida por CNN el sábado, describe dos incidentes separados que, según Abdul, ocurrieron a principios de la década de 2000 y en 2015, respectivamente.

Según la denuncia, en un primer incidente, Abdul alega que “Lythgoe empujó a Abdul contra la pared” de un ascensor y procedió a manosearla y besarla mientras ambos viajaban para las audiciones regionales de “American Idol”.

“Abdul intentó alejar a Lythgoe de ella y hacerle saber que su comportamiento no era aceptable”, se lee en la denuncia.

En el segundo incidente, Abdul alega que Lythgoe “se puso encima de Abdul mientras ella estaba sentada en su sofá e intentó besarla” cuando la artista estaba en una cena de negocios en la casa de Lythgoe en 2015.

Ella volvió a rechazar sus intentos, explicando que “no estaba interesada en sus insinuaciones”, pues creía que el encuentro en su casa era de carácter puramente profesional, según la denuncia.

Abdul no denunció ninguno de los incidentes en ese momento porque temía represalias profesionales, establece su denuncia. Abdul también afirma haber presenciado a Lythgoe agredir a su asistente en otro incidente en 2015.

Lythgoe calificó las acusaciones de “falsas” y “profundamente ofensivas” en un comunicado a TMZ.

“Decir que estoy conmocionado y entristecido por las acusaciones hechas contra mí por Paula Abdul es quedarse corto”, dijo Lythgoe. “Puedo prometer que lucharé contra esta atroz difamación con todo lo que tengo”.

Abdul demanda a Lythgoe y nombra a 19 Entertainment Inc., FremantleMedia North America Inc., American Idol Productions Inc. y Dance Nation Productions Inc. como coacusados, señalándolos de violencia de género, acoso sexual y negligencia y de haber “ratificado y/o autorizado la agresión sexual y agresión de Lythgoe hacia Abdul” al no supervisar a Lythgoe. Ella busca daños punitivos no especificados.

CNN ha buscado comentarios de Lythgoe y las empresas mencionadas en la denuncia.

La denuncia también afirma que Abdul enfrentó discriminación compensatoria mientras trabajaba en “American Idol” “en comparación con uno de los jueces y presentadores masculinos del programa” y que ella fue “objeto de constantes burlas, intimidación, humillación y acoso”.

Como resultado de los presuntos incidentes, Abdul afirma que desde entonces ha sufrido “sufrimiento emocional grave, angustia emocional, miedo, ansiedad, humillación, vergüenza y otras lesiones y daños físicos y emocionales (económicos y no económicos)”. Las lesiones sufridas por Abdul son “sustanciales, continuas y permanentes”, afirma su demanda.

“Evidentemente fue una decisión difícil de tomar, pero la señora Abdul sabe que está en el lugar y en los hombros de muchos otros supervivientes en situaciones similares, y está decidida a velar por que se haga justicia”, dijo el abogado de Abdul, Douglas L. Johnson en un comunicado el sábado.

La demanda de Abdul se presentó en virtud de la Ley de Responsabilidad por Encubrimiento y Abuso Sexual de California, que permite que las reclamaciones por “daños sufridos como resultado de una agresión sexual” que ocurrieron fuera del plazo de prescripción se presenten durante un periodo de tiempo.

