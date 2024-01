CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 631 633½ 625½ 626 —5½ May 641¾ 644 636¼ 637 —5¼ Jul 647¼ 649¾ 642½ 643 —4¾ Sep 657¼ 659¾ 652¾ 653 —4½ Dec 668½ 670¾ 665¼ 665¼ —4½ Mar 678½ 680¼ 675¾ 675¾ —3¼ Est. sales 15,049. Thu.’s sales 46,613 Thu.’s open int 357,222 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 473¾ 475 472¼ 474¾ +½ May 486 487¼ 484¾ 487 +½ Jul 495½ 496¾ 494 496¾ +¾ Sep 497¾ 499¼ 497 499¼ +¾ Dec 504 505¾ 503½ 505¾ +1 Mar 514¾ 516¼ 514 516¼ +¾ May 521½ 521½ 521½ 521½ +¾ Jul 520½ 522¼ 520½ 522¼ +1 Sep 506¼ 506¼ 506¼ 506¼ +¼ Dec 504 505 504 504½ +¼ Est. sales 53,709. Thu.’s sales 127,064 Thu.’s open int 1,292,389, up 3,069 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 386 387 379½ 380¾ —6½ Est. sales 123. Thu.’s sales 479 Thu.’s open int 3,278 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1304¾ 1311¾ 1296¾ 1300 —5¼ Mar 1311¼ 1316¾ 1303 1305½ —6½ May 1321 1326½ 1312½ 1315 —6½ Jul 1325¼ 1331 1318 1320¾ —5½ Aug 1306¾ 1311¼ 1299 1301¾ —5¼ Sep 1274 1275 1263¼ 1266 —6 Nov 1257 1262 1249½ 1251¾ —7 Jan 1267½ 1268¼ 1257½ 1258 —7½ Mar 1261 1261 1255¼ 1255¼ —8¼ May 1264¼ 1264¼ 1264¼ 1264¼ —1½ Jul 1265½ 1265½ 1263 1263 —7¾ Nov 1227½ 1227½ 1224 1224 —4¾ Est. sales 68,650. Thu.’s sales 151,193 Thu.’s open int 619,613 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 47.59 47.66 47.40 47.60 +.11 Mar 48.02 48.17 47.75 48.03 +.05 May 48.41 48.54 48.16 48.37 —.01 Jul 48.64 48.79 48.42 48.63 —.04 Aug 48.36 48.61 48.29 48.45 —.05 Sep 48.15 48.36 48.05 48.11 —.14 Oct 47.71 47.96 47.63 47.77 —.09 Dec 47.55 47.84 47.44 47.62 —.05 Jan 47.56 47.56 47.48 47.48 —.10 Jul 47.30 47.30 47.30 47.30 —.12 Est. sales 23,497. Thu.’s sales 85,551 Thu.’s open int 481,711 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 390.80 392.00 388.50 390.80 —2.20 Mar 390.70 392.10 386.50 389.00 —1.70 May 389.60 391.10 385.70 387.40 —1.90 Jul 390.50 392.40 387.00 388.40 —2.10 Aug 388.90 390.00 384.70 386.30 —1.90 Sep 386.20 387.00 381.10 382.60 —2.50 Oct 382.70 383.30 377.10 378.80 —2.80 Dec 383.90 384.90 378.50 380.30 —2.80 Jan 384.30 384.30 381.00 381.50 —1.10 Est. sales 40,187. Thu.’s sales 112,089 Thu.’s open int 432,570

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.