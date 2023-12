CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 636 637½ 619¼ 619½ —16¾ May 646¼ 647 630½ 630½ —15¾ Jul 652¼ 653¼ 637¾ 637¾ —15¼ Sep 661 661 649¼ 649¼ —14¼ Dec 673½ 674½ 663 663 —13½ Mar 683¼ 683¼ 674¼ 674¼ —12 May 678½ 678½ 678½ 678½ —10¾ Est. sales 30,918. Tue.’s sales 78,691 Tue.’s open int 362,050, up 4,385 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 479¾ 480¼ 475½ 476 —4¼ May 491½ 492¼ 487¾ 488½ —3¾ Jul 501 501½ 497¼ 497¾ —3¾ Sep 503 503½ 500 500¼ —3¼ Dec 509 509½ 506½ 506¾ —2¾ Mar 520 520¼ 517¾ 517¾ —2½ May 525¼ 525¼ 524 524¾ —1 Jul 525¾ 525¾ 523 523¼ —3½ Dec 508¼ 508¾ 506½ 506½ —1½ Est. sales 70,383. Tue.’s sales 150,357 Tue.’s open int 1,280,828, up 1,153,098 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 369 371¾ 368 368¾ +½ May 370 371 370 371 +3¾ Est. sales 83. Tue.’s sales 152 Tue.’s open int 3,344 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1310½ 1313¾ 1303 1304½ —8¾ Mar 1317¼ 1319¼ 1309 1310¼ —8¾ May 1326¼ 1327½ 1318½ 1319½ —8½ Jul 1330 1331 1322½ 1323¾ —8¼ Aug 1312¼ 1312¼ 1303¾ 1303¾ —9½ Sep 1277 1278¼ 1269¼ 1270¼ —8¼ Nov 1259¾ 1264½ 1255¾ 1256½ —8¾ Jan 1271¾ 1271¾ 1263½ 1263½ —9¼ Mar 1264 1265½ 1261¼ 1261¼ —9½ May 1263 1263 1263 1263 —9 Jul 1270¾ 1270¾ 1268¼ 1268¼ —8½ Nov 1227½ 1227½ 1226¾ 1226¾ —8½ Est. sales 63,423. Tue.’s sales 136,726 Tue.’s open int 637,033 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 47.91 48.10 46.93 47.28 —.63 Mar 48.51 48.76 47.57 47.91 —.60 May 49.03 49.20 48.02 48.37 —.61 Jul 49.32 49.47 48.33 48.67 —.63 Aug 49.18 49.30 48.24 48.51 —.63 Sep 48.94 49.04 48.00 48.29 —.60 Oct 48.59 48.59 47.68 47.90 —.64 Dec 48.45 48.58 47.54 47.83 —.60 Jan 48.44 48.44 47.63 47.65 —.70 Mar 47.91 47.91 47.52 47.60 —.65 Dec 47.15 47.15 46.85 46.85 —.38 Est. sales 51,385. Tue.’s sales 109,549 Tue.’s open int 479,577, up 5,267 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 402.80 403.20 398.50 399.00 —4.20 Mar 395.90 395.90 392.80 393.40 —2.50 May 392.60 393.10 390.30 390.80 —1.90 Jul 392.90 393.70 391.20 391.70 —1.50 Aug 390.00 391.10 388.40 388.90 —1.60 Sep 385.90 387.00 384.90 385.40 —1.70 Oct 383.20 383.20 381.00 381.50 —2.10 Dec 385.00 385.30 382.70 383.00 —2.30 Jan 383.60 383.60 383.50 383.50 —1.30 Mar 382.30 382.30 380.50 380.50 —2.40 Est. sales 39,075. Tue.’s sales 97,714 Tue.’s open int 445,612

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.