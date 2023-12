CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 615 631¾ 611½ 630 +13¾ May 625¾ 641¾ 622½ 640¼ +12¾ Jul 633 647¼ 630 645¾ +11 Sep 641¼ 656½ 641¼ 655½ +9¾ Dec 658¼ 667½ 657¾ 667 +8¼ Mar 672½ 676¾ 672½ 675¾ +6 Jul 671 671 671 671 +1¾ Est. sales 33,134. Fri.’s sales 42,278 Fri.’s open int 358,578, up 1,625 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 473 476¼ 471½ 475½ +2½ May 485¼ 488½ 484 488 +2¼ Jul 495 498¼ 494 497¾ +2¼ Sep 498 500¾ 496½ 500¼ +2 Dec 504 507¼ 502¾ 506½ +2 Mar 514¾ 518 513¾ 518 +2½ May 521¼ 523 521¼ 523 +2¼ Jul 522 524 522 523½ +2 Dec 504½ 506¼ 504½ 506 +1½ Dec 498 498 498 498 +¾ Est. sales 54,970. Fri.’s sales 131,141 Fri.’s open int 1,279,700, up 2,043 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 362¼ 367¼ 360¼ 365¼ +5¾ Est. sales 69. Fri.’s sales 158 Fri.’s open int 3,344, up 20 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1299¾ 1306¾ 1296¼ 1297¾ —2 Mar 1307 1313¾ 1302½ 1304 —2¼ May 1316¾ 1323¾ 1312¼ 1313¾ —3 Jul 1322½ 1328 1316½ 1317¾ —4¾ Aug 1303½ 1308½ 1298 1299½ —5¼ Sep 1271 1272½ 1263½ 1266¾ —4½ Nov 1262 1262 1249¾ 1251¾ —6¼ Jan 1265¼ 1266¾ 1259¼ 1259¼ —7¼ Jul 1263¾ 1263¾ 1262¾ 1262¾ —6½ Nov 1225 1225 1223 1225 —1 Est. sales 55,878. Fri.’s sales 160,344 Fri.’s open int 652,767 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 48.90 49.03 47.81 47.86 —.67 Mar 49.40 49.58 48.36 48.38 —.64 May 49.87 49.95 48.81 48.83 —.58 Jul 49.97 50.12 49.06 49.10 —.51 Aug 49.92 49.96 48.95 48.97 —.49 Sep 49.53 49.68 48.73 48.74 —.50 Oct 49.11 49.29 48.38 48.49 —.39 Dec 48.94 49.10 48.24 48.24 —.52 Jan 48.87 48.95 48.20 48.20 —.46 Est. sales 38,446. Fri.’s sales 117,179 Fri.’s open int 474,577, up 2,280 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 400.50 402.00 394.10 396.30 —3.30 Mar 391.60 393.90 386.70 389.30 —1.80 May 387.60 390.20 384.10 386.50 —1.50 Jul 388.30 390.60 384.90 387.00 —1.70 Aug 386.30 388.00 383.00 384.90 —1.60 Sep 381.70 384.60 380.30 381.70 —1.70 Oct 378.20 380.60 376.50 377.90 —1.70 Dec 380.00 382.50 378.20 379.60 —1.70 Jan 380.70 380.70 377.90 377.90 —3.00 Mar 380.60 380.60 376.20 377.50 —1.50 Est. sales 31,565. Fri.’s sales 107,274 Fri.’s open int 451,963

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.