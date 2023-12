CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 612½ 618¼ 610¾ 614¼ +1¾ May 623¾ 629¾ 622½ 626 +2 Jul 631¼ 637¼ 630 633½ +1¾ Sep 642¾ 648¼ 641¾ 645¾ +2½ Dec 656 661½ 655¾ 658½ +1½ Mar 671¼ 672½ 669¾ 670¾ +2¼ May 676 676 676 676 +3 Est. sales 17,426. Thu.’s sales 55,187 Thu.’s open int 356,953, up 3,310 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 472½ 474 471½ 472¼ — ¼ May 485¼ 486½ 484 484¾ — ½ Jul 495 495¾ 493½ 494½ — ½ Sep 497½ 498 495¾ 496¾ — ¾ Dec 503¾ 504 502¼ 503 — ¾ Mar 514 514¾ 513 513¼ —1½ May 518½ 518½ 518¼ 518¼ —1¾ Jul 519¼ 520½ 519¼ 519½ —1 Dec 503¼ 503¾ 503 503 — ½ Mar 509¾ 513¾ 509¾ 513¾ Est. sales 70,253. Thu.’s sales 157,173 Thu.’s open int 1,277,657, up 5,216 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 364 368 364 364 +½ Est. sales 38. Thu.’s sales 268 Thu.’s open int 3,324 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1296¾ 1308 1294 1301 +3¾ Mar 1301 1310½ 1298¼ 1305¼ +3½ May 1312½ 1320 1309¾ 1315½ +2¼ Jul 1318¾ 1325½ 1316 1321¼ +1¾ Aug 1299 1307 1298 1304 +2¼ Sep 1265¾ 1272½ 1265½ 1269¾ +3¼ Nov 1251 1259¾ 1250 1257 +4 Jan 1261 1267¼ 1261 1267 +6¼ Mar 1262¾ 1263 1262¾ 1263 +4½ Nov 1217 1217 1217 1217 —2½ Est. sales 81,660. Thu.’s sales 190,341 Thu.’s open int 663,772 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 49.19 49.48 48.75 48.86 —.18 Mar 49.38 49.74 49.11 49.20 —.13 May 49.77 50.05 49.44 49.54 —.12 Jul 49.94 50.19 49.60 49.69 —.13 Aug 49.80 49.98 49.45 49.50 —.14 Sep 49.39 49.76 49.21 49.25 —.17 Oct 49.28 49.39 48.82 48.86 —.20 Dec 49.13 49.30 48.66 48.71 —.22 Jan 48.70 48.84 48.60 48.60 —.25 Est. sales 44,153. Thu.’s sales 130,678 Thu.’s open int 472,297, up 1,430 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 396.00 397.90 394.20 395.30 —.10 Mar 386.40 388.40 384.90 387.80 +1.40 May 384.00 385.40 382.10 384.70 +.90 Jul 385.00 386.20 383.30 385.50 +.70 Aug 383.00 384.10 381.40 383.10 +.40 Sep 379.80 381.30 378.60 380.10 +.40 Oct 376.00 377.70 375.00 376.20 +.20 Dec 377.90 379.50 376.60 377.80 —.10 Jan 377.20 379.10 376.30 377.20 +.10 Mar 374.90 377.60 374.20 374.20 —.70 May 374.30 375.60 373.50 373.50 —.80 Jul 376.50 377.40 376.50 377.40 +2.10 Aug 373.40 375.00 373.40 375.00 +1.70 Sep 373.20 374.30 373.20 374.10 +3.90 Oct 370.00 370.40 370.00 370.40 +4.20 Dec 367.00 367.00 367.00 367.00 +.30 Est. sales 48,205. Thu.’s sales 132,163 Thu.’s open int 454,448

