CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 622½ 625¼ 617 617¼ —5½ May 634 635½ 627½ 628 —5¼ Jul 639 640¾ 632½ 633 —5½ Sep 647¼ 649½ 641¼ 642½ —5 Dec 658¼ 660 652 653 —5¼ Mar 666½ 666½ 662¼ 663¼ —2¾ Est. sales 25,520. Tue.’s sales 63,238 Tue.’s open int 351,349 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 472¾ 475½ 472½ 473 +¼ May 485¼ 487¾ 485 485½ +¼ Jul 495 497½ 494¼ 495½ +¾ Sep 496½ 499 496¼ 497½ +1 Dec 503 505½ 502½ 503¾ +½ Mar 513¾ 515¾ 513¾ 514¾ +1 May 518¾ 518¾ 518¾ 518¾ — ¼ Jul 518¾ 520½ 518¾ 520 +¾ Sep 504¾ 507½ 504¾ 506½ +1¼ Dec 503½ 506¾ 503½ 505½ +1¾ Dec 497 500 497 500 +2¾ Est. sales 56,535. Tue.’s sales 184,268 Tue.’s open int 1,267,540, up 10,976 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 385¾ 385¾ 374 374½ —10¾ May 372½ 372½ 372½ 372½ —11½ Est. sales 91. Tue.’s sales 302 Tue.’s open int 3,325 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1312½ 1321¾ 1310¼ 1314 +1½ Mar 1322¼ 1328¼ 1316¾ 1320 —2½ May 1333 1338 1327¼ 1330¼ —2¾ Jul 1339½ 1344 1334½ 1337 —2¾ Aug 1318 1324½ 1316 1320 — ¾ Sep 1282¼ 1287¼ 1280½ 1282¾ —1½ Nov 1268½ 1274½ 1266¾ 1269 —1¾ Jan 1277¼ 1278¼ 1274 1277¼ — ¾ May 1273¾ 1274 1273¾ 1273¾ —2¼ Jul 1280 1280 1278¼ 1278¼ —1¾ Nov 1230½ 1231 1230 1231 —2¼ Est. sales 143,109. Tue.’s sales 307,498 Tue.’s open int 693,382 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 50.73 51.64 50.36 50.82 +.09 Mar 50.90 51.69 50.50 50.94 +.10 May 51.00 51.86 50.75 51.16 +.10 Jul 51.19 51.89 50.80 51.20 +.08 Aug 50.93 51.58 50.54 50.91 +.07 Sep 50.64 51.26 50.22 50.64 +.11 Oct 50.19 50.85 49.77 50.18 +.09 Dec 49.96 50.67 49.57 50.03 +.14 Jan 50.26 50.55 50.26 50.55 +.77 Mar 50.15 50.32 50.15 50.30 +.64 Jul 49.87 49.87 49.87 49.87 +.25 Est. sales 57,207. Tue.’s sales 127,585 Tue.’s open int 477,282 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 403.60 405.50 398.00 400.90 —2.30 Mar 392.50 393.90 387.40 390.20 —2.20 May 388.60 390.30 384.60 387.30 —1.40 Jul 389.20 390.80 385.80 388.10 —1.20 Aug 386.40 387.90 383.40 385.90 —.60 Sep 382.70 384.20 380.00 382.60 —.10 Oct 380.90 380.90 375.90 378.50 +.10 Dec 380.10 381.40 377.40 380.10 Jan 377.50 379.10 377.50 378.50 —1.00 Mar 375.30 376.20 374.50 376.20 —.70 May 375.70 378.00 375.30 375.30 —.40 Jul 376.70 379.80 376.50 376.50 Est. sales 67,120. Tue.’s sales 141,060 Tue.’s open int 474,985, up 247

