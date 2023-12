CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 616 623¾ 610¾ 620 +4¼ May 627¾ 632¾ 621½ 629½ +3¾ Jul 632 637¾ 627½ 635 +3½ Sep 644½ 645¾ 638 643¾ +3 Dec 656 656¼ 649 654½ +2¾ Mar 664¾ 664¾ 658¼ 658¼ —1¾ May 659¾ 659¾ 659½ 659½ —2½ Jul 656¾ 656¾ 656¼ 656¼ Dec 676¾ 676¾ 676¾ 676¾ — ½ Est. sales 33,454. Thu.’s sales 75,005 Thu.’s open int 353,050 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 479¼ 481 477¾ 479½ +¼ May 492 493½ 490½ 491¾ — ¼ Jul 501½ 503¼ 500¼ 501 — ½ Sep 501¼ 503¾ 501¼ 502¼ +½ Dec 507½ 510¾ 507½ 508¾ +¼ Mar 518 520½ 518 519¼ +½ May 524½ 524½ 524½ 524½ +1 Jul 524¼ 525 524 524½ +¾ Sep 508¼ 508¼ 508¼ 508¼ — ½ Dec 507½ 508 507 507 — ¼ Dec 500½ 500½ 500½ 500½ +½ Est. sales 80,494. Thu.’s sales 157,588 Thu.’s open int 1,248,320, up 123 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 372¾ 372¾ 362½ 369½ —1¼ May 372 372 372 372 —1 Est. sales 162. Thu.’s sales 502 Thu.’s open int 3,442 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1317 1320½ 1309½ 1311 —3 Mar 1334 1337¾ 1326¼ 1327½ —4½ May 1348¼ 1350 1338¼ 1339 —6¼ Jul 1354¼ 1356½ 1344¼ 1345 —7¼ Aug 1333½ 1336¼ 1324¾ 1325 —8 Sep 1297 1297¼ 1285 1285 —10 Nov 1281¼ 1283 1269½ 1269¾ —11 Jan 1285½ 1286½ 1278¼ 1278¼ —10 Mar 1282 1282 1274½ 1274½ —10½ May 1277 1277¾ 1275 1275¾ —9¾ Jul 1288¾ 1288¾ 1281¼ 1281¼ —8¼ Nov 1241½ 1243¼ 1235 1235 —9½ Est. sales 98,126. Thu.’s sales 197,337 Thu.’s open int 711,307 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 49.80 50.04 48.63 48.75 —.76 Mar 50.00 50.25 48.84 48.93 —.78 May 50.23 50.50 49.13 49.21 —.75 Jul 50.24 50.57 49.25 49.33 —.71 Aug 50.01 50.14 49.03 49.10 —.67 Sep 49.88 49.97 48.75 48.82 —.65 Oct 49.27 49.46 48.36 48.41 —.65 Dec 49.22 49.31 48.19 48.25 —.66 Mar 48.82 48.82 48.23 48.23 —.51 May 48.45 48.45 48.24 48.24 —.47 Jul 48.26 48.26 48.26 48.26 —.42 Est. sales 55,739. Thu.’s sales 163,796 Thu.’s open int 470,782 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Jan 403.70 405.80 400.50 403.40 —.30 Mar 396.20 397.80 393.90 395.40 —.40 May 394.70 395.80 392.70 393.40 —.80 Jul 395.40 396.70 393.80 394.60 —.60 Aug 391.50 393.50 391.10 391.50 —.70 Sep 387.80 388.90 386.80 387.20 —.90 Oct 382.40 384.10 381.80 381.80 —1.40 Dec 384.70 385.70 383.20 383.30 —1.50 Jan 384.60 384.60 384.20 384.20 Mar 381.00 381.00 381.00 381.00 —1.00 May 379.90 379.90 379.90 379.90 —1.40 Est. sales 40,676. Thu.’s sales 127,835 Thu.’s open int 475,521

