CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Tue.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 609¾ 625½ 608¼ 624½ +15 May 619¼ 635¾ 618 635 +15¾ Jul 626 642¾ 624½ 641¾ +16 Sep 634¾ 652¼ 634 651 +15¼ Dec 646½ 664¼ 646½ 663 +15 Mar 657½ 671 657½ 671 +14 May 659¼ 665½ 659¼ 665½ +6¾ Est. sales 42,562. Mon.’s sales 103,949 Mon.’s open int 351,617 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 459¼ 467 459¼ 467 +6½ Mar 482 488 481¾ 487½ +6 May 494½ 499¾ 494¼ 499½ +5½ Jul 503½ 508½ 503½ 508 +4½ Sep 504¾ 508½ 504¾ 508 +3¼ Dec 510 513¾ 510 513¼ +2½ Mar 520 523½ 520 523 +2 May 526 526½ 526 526½ +½ Jul 526¾ 528¾ 526 528¾ +2¼ Dec 510 511 509½ 510¼ +¼ Dec 502½ 502½ 502 502 —2 Est. sales 73,154. Mon.’s sales 178,493 Mon.’s open int 1,250,889, up 913 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 347 353¼ 346½ 349¼ +3½ May 353 355¾ 352 355 +4¾ Est. sales 174. Mon.’s sales 779 Mon.’s open int 3,367, up 187 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1337¼ 1344 1326¼ 1331¾ —4¼ Mar 1353¼ 1360 1343¼ 1348 —5¼ May 1365 1371¼ 1354¾ 1359 —6 Jul 1368¼ 1375½ 1359½ 1363½ —6¼ Aug 1347¾ 1351¾ 1336¾ 1339¼ —7¼ Sep 1304¼ 1309 1295¼ 1297¾ —7 Nov 1287 1292¼ 1278 1281 —7¼ Jan 1295 1298 1286¼ 1287½ —8 Mar 1287 1293¾ 1282¼ 1282¼ —9 Jul 1290 1290 1288¾ 1288¾ —6¼ Nov 1255 1255 1255 1255 Est. sales 135,630. Mon.’s sales 301,183 Mon.’s open int 719,078, up 5,553 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 51.50 51.50 51.00 51.00 —.06 Jan 51.25 51.75 50.05 50.26 —.85 Mar 51.21 51.66 49.99 50.23 —.83 May 51.25 51.68 50.07 50.28 —.82 Jul 51.35 51.60 50.05 50.25 —.81 Aug 50.77 51.14 49.76 49.93 —.80 Sep 50.34 50.74 49.42 49.48 —.89 Oct 50.05 50.23 48.96 49.06 —.85 Dec 50.00 50.11 48.74 48.81 —.93 Est. sales 51,739. Mon.’s sales 136,981 Mon.’s open int 469,218 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 432.50 434.00 431.20 432.60 +1.90 Jan 413.30 417.30 412.10 416.80 +3.60 Mar 404.90 408.30 403.40 406.60 +2.00 May 402.20 404.40 400.30 402.80 +1.50 Jul 402.10 404.30 400.70 403.00 +1.40 Aug 398.20 400.20 397.00 398.80 +.90 Sep 393.00 394.90 392.10 393.60 +.50 Oct 387.60 388.00 386.40 387.80 +.30 Dec 389.10 390.20 387.40 388.70 —.10 Jan 388.00 388.60 388.00 388.60 +.60 Mar 384.90 385.30 384.90 385.30 +.60 Est. sales 56,983. Mon.’s sales 136,449 Mon.’s open int 488,530

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.