CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 632 633¼ 613 613 —18¾ May 640 641¼ 622¾ 622¾ —17¾ Jul 644¾ 645½ 628¾ 628¾ —16¾ Sep 652¼ 654 638¾ 638¾ —16 Dec 664¼ 666 650¼ 650¼ —16½ Mar 672 674 660¾ 660¾ —14¾ May 663¾ 663¾ 661½ 661½ —15½ Jul 651½ 651½ 651½ 651½ —15¾ Est. sales 48,036. Fri.’s sales 123,320 Fri.’s open int 357,933 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 465½ 466¼ 461¾ 462¾ —3 Mar 486½ 487½ 480¾ 481½ —4 May 498¼ 499½ 493 493¾ —3¾ Jul 507 507¾ 502 502¾ —3¼ Sep 508 508¾ 503¼ 504 —3½ Dec 513¼ 514 509½ 510 —2½ Mar 522¾ 524¼ 519½ 520¼ —2½ May 528¾ 528¾ 527¾ 527¾ Jul 527½ 528¾ 527¼ 527¼ — ¾ Dec 509¾ 510½ 509 509 — ¼ Dec 504½ 504½ 503 503 —1 Est. sales 78,189. Fri.’s sales 200,254 Fri.’s open int 1,249,976 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 358½ 369¾ 348 350½ —5 May 355 355 355 355 —4¼ Est. sales 184. Fri.’s sales 479 Fri.’s open int 3,180, up 34 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1309½ 1327½ 1307 1323¾ +19¾ Mar 1328½ 1345¾ 1326½ 1342½ +19½ May 1342½ 1359¼ 1340½ 1356 +18¾ Jul 1349½ 1364½ 1347 1361½ +17½ Aug 1331¾ 1342 1328½ 1340 +16¾ Sep 1293 1301¼ 1287¾ 1299 +13¾ Nov 1273½ 1285¼ 1272 1283 +12½ Jan 1284 1292 1280½ 1291¼ +12¼ Mar 1278½ 1286½ 1278½ 1286¼ +11 Jul 1290¾ 1290¾ 1289½ 1289½ +10 Est. sales 126,412. Fri.’s sales 280,448 Fri.’s open int 713,525 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 50.10 51.07 50.07 50.91 +.71 Mar 50.04 51.06 50.04 50.83 +.66 May 50.14 51.09 50.14 50.87 +.66 Jul 50.12 51.03 50.09 50.83 +.66 Aug 49.86 50.67 49.86 50.54 +.67 Sep 49.89 50.35 49.68 50.22 +.67 Oct 49.25 49.85 49.24 49.77 +.67 Dec 48.86 49.71 48.86 49.57 +.67 Jan 49.04 49.56 49.04 49.56 +.75 Mar 49.45 49.45 49.35 49.40 +.72 Dec 47.96 47.96 47.90 47.90 +.56 Est. sales 53,315. Fri.’s sales 138,721 Fri.’s open int 473,301 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 427.80 427.80 425.50 425.50 +1.30 Jan 406.00 413.80 404.40 410.80 +6.10 Mar 397.60 404.30 395.90 401.80 +6.00 May 395.20 400.70 393.50 398.40 +5.40 Jul 395.70 401.00 394.40 398.90 +5.10 Aug 393.80 397.40 392.00 396.10 +4.80 Sep 388.90 393.00 387.90 391.60 +4.30 Oct 384.90 387.20 382.70 387.20 +4.90 Dec 385.60 388.80 383.70 387.30 +3.70 Jan 384.30 386.00 384.30 386.00 +3.20 Mar 383.40 383.80 382.70 383.80 +3.80 Est. sales 59,830. Fri.’s sales 134,433 Fri.’s open int 495,582

