CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 641 645 634¼ 638¾ —3½ May 648¾ 651¼ 642 646½ —3 Jul 650¾ 654 645¾ 650¾ —2¼ Sep 658 661½ 653¼ 658¾ —2 Dec 671¼ 672¼ 663¼ 669½ —2 Mar 675¾ 680 669¾ 680 +1½ Est. sales 60,854. Thu.’s sales 169,323 Thu.’s open int 367,329 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 468 471 467¾ 469¾ +1½ Mar 487½ 492 486¼ 490 +2 May 499 502¾ 497¾ 501¼ +1¾ Jul 507½ 511 506¼ 509½ +1½ Sep 508 511¼ 507¼ 509¾ +1¼ Dec 512¾ 515¾ 512 514½ +1¼ Mar 522½ 526 522½ 524½ +1¼ May 529½ 529½ 529 529¼ +1 Jul 527½ 531¼ 527½ 530¾ +2¼ Dec 509 510½ 508¾ 510 +¾ Dec 502¾ 503½ 502½ 503 +1¾ Est. sales 79,863. Thu.’s sales 172,851 Thu.’s open int 1,252,370, up 2,037 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 384 384 384 384 +12 Mar 360 370¼ 359 364¾ +3¼ May 363¼ 363¼ 363¼ 363¼ —2 Est. sales 80. Thu.’s sales 490 Thu.’s open int 3,146, up 64 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1312½ 1330¾ 1310½ 1324¾ +13 Mar 1330¾ 1348 1329¼ 1342½ +12¼ May 1350 1360¾ 1343¼ 1356 +11¾ Jul 1350½ 1366¼ 1349¼ 1362 +11½ Aug 1333½ 1344½ 1329 1340 +10¾ Sep 1293¾ 1303¼ 1289¾ 1300½ +10 Nov 1273 1286¾ 1273 1285 +10½ Jan 1283¼ 1294½ 1283¼ 1292¾ +9½ Mar 1286 1286 1285¼ 1285¼ +6 May 1289¼ 1289¼ 1289¼ 1289¼ +10 Nov 1243 1252¼ 1243 1251 +9¼ Est. sales 114,203. Thu.’s sales 284,440 Thu.’s open int 716,564, up 4,667 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 51.13 51.63 50.91 51.25 +.12 Mar 50.99 51.47 50.78 51.12 +.15 May 50.99 51.45 50.82 51.18 +.19 Jul 50.94 51.38 50.77 51.13 +.19 Aug 50.47 51.02 50.44 50.83 +.21 Sep 50.12 50.63 50.09 50.48 +.22 Oct 49.67 50.14 49.67 50.02 +.23 Dec 49.73 49.96 49.33 49.84 +.26 Jan 49.55 49.78 49.55 49.72 +.25 Mar 49.41 49.41 49.25 49.25 —.07 May 49.25 49.25 49.25 49.25 +.02 Jul 49.21 49.21 49.21 49.21 +.05 Est. sales 45,449. Thu.’s sales 165,362 Thu.’s open int 478,372 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 431.60 431.60 428.30 428.90 +4.40 Jan 407.60 414.30 407.30 411.90 +5.10 Mar 398.30 404.40 398.20 401.70 +4.10 May 394.90 400.80 394.90 397.90 +3.40 Jul 395.40 401.00 395.20 398.30 +3.40 Aug 392.50 397.80 392.50 395.80 +3.50 Sep 388.80 393.30 388.40 391.50 +3.30 Oct 384.00 388.00 383.60 386.50 +3.00 Dec 385.30 390.00 385.10 388.30 +3.30 Jan 388.60 388.60 388.10 388.10 +3.80 Mar 385.60 385.60 385.40 385.40 +4.20 Jul 380.20 380.60 380.20 380.60 Est. sales 45,349. Thu.’s sales 163,155 Thu.’s open int 501,059

