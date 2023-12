CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Wed.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 625¾ 634 621¾ 621¾ +1 Mar 630 649½ 625½ 639½ +8¼ May 641¼ 660½ 638¼ 650¾ +6¾ Jul 650 666 646¾ 656¼ +4¾ Sep 658¼ 672½ 655½ 663¾ +3 Dec 671 682 667 674 +¾ Mar 680¾ 686¾ 675¼ 682 — ½ May 681 681 681 681 —2¾ Jul 683 683 675½ 675½ —2¾ Est. sales 112,211. Tue.’s sales 171,399 Tue.’s open int 405,309 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 467¾ 473 466¾ 466¾ —1¾ Mar 489¾ 493¾ 486 486 —4½ May 501 504¾ 497¼ 497¼ —4¾ Jul 509¼ 512½ 505¼ 505½ —4¾ Sep 509¾ 512½ 506¼ 506¼ —4½ Dec 514½ 517½ 511½ 511¾ —4 Mar 525½ 527½ 522¼ 522¼ —4 May 528¼ 529¼ 527¾ 527¾ —3 Jul 530¾ 532¼ 527¾ 527¾ —3½ Sep 511¼ 511¼ 511 511 —2¼ Dec 509 511 508¼ 508¼ —1¾ Dec 500 500 500 500 —6½ Est. sales 113,346. Tue.’s sales 217,560 Tue.’s open int 1,256,256, up 767 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 392 398 390¼ 393½ +1¾ Est. sales 148. Tue.’s sales 380 Tue.’s open int 3,151 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1309¼ 1313½ 1296¾ 1301¾ —3¾ Mar 1330 1334 1317½ 1321¾ —4¾ May 1346 1349½ 1333¼ 1336½ —6 Jul 1353¾ 1356 1340½ 1343¼ —7 Aug 1333¾ 1334¾ 1320½ 1322 —8½ Sep 1292 1293¼ 1280½ 1281½ —7¾ Nov 1275½ 1278½ 1265 1266 —7½ Jan 1285¾ 1285¾ 1273¾ 1274¼ —6¾ Mar 1272 1272 1271¼ 1271¼ —5½ Jul 1275½ 1275½ 1273¾ 1273¾ —6¼ Nov 1243½ 1243½ 1232 1232 —6½ Nov 1177 1177 1177 1177 —7½ Est. sales 139,237. Tue.’s sales 248,446 Tue.’s open int 715,603 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Jan 50.34 50.61 49.90 50.00 —.26 Mar 50.28 50.56 49.82 49.92 —.29 May 50.31 50.55 49.86 49.97 —.27 Jul 50.25 50.53 49.84 49.84 —.35 Aug 49.99 50.21 49.57 49.60 —.26 Sep 49.60 49.73 49.22 49.22 —.28 Oct 49.23 49.24 48.79 48.79 —.23 Dec 48.99 49.16 48.58 48.58 —.25 Jan 48.62 48.87 48.62 48.87 +.18 Mar 48.60 48.60 48.53 48.53 —.03 Est. sales 58,243. Tue.’s sales 142,331 Tue.’s open int 480,969 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 436.70 437.30 427.00 428.20 —5.50 Jan 418.40 421.90 410.90 414.70 —3.10 Mar 404.50 407.00 398.70 401.80 —2.20 May 399.80 401.90 394.40 396.60 —2.70 Jul 399.60 401.30 394.50 395.90 —3.20 Aug 395.50 397.70 391.40 392.40 —3.30 Sep 391.20 393.00 387.30 388.10 —3.10 Oct 386.00 386.50 382.70 383.00 —2.50 Dec 387.30 388.00 383.70 384.60 —2.50 Jan 385.70 385.80 383.70 383.80 —2.30 Mar 381.00 381.00 381.00 381.00 —2.00 Est. sales 72,782. Tue.’s sales 153,054 Tue.’s open int 518,896

