CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

Listen now to WTOP News

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Mon.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 583 583 583 583 +6 Mar 602 615½ 600¼ 611¼ +8½ May 616 628¼ 614¼ 624½ +7½ Jul 628½ 637¾ 625½ 634 +5¾ Sep 639¼ 650 639 646¼ +4¼ Dec 658¼ 664¾ 654 661¼ +3½ Mar 670¼ 675¼ 670¼ 673 +2¾ May 676 679¾ 676 679¾ +4¾ Jul 675 675 673 673 +1 Est. sales 72,917. Fri.’s sales 109,647 Fri.’s open int 406,910, up 4,511 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 461¼ 461¼ 457 459¼ —5¼ Mar 483¾ 485½ 481¼ 484½ — ¼ May 495½ 497½ 493½ 496½ — ¼ Jul 504¾ 506¾ 503¼ 506 Sep 507 508½ 505¼ 507½ — ¾ Dec 512¼ 514½ 510¾ 513½ — ¼ Mar 522¼ 525 521¼ 524¼ — ¼ May 527½ 529¾ 527½ 529¾ +½ Jul 527 529¾ 526½ 529¾ +¼ Dec 508¼ 509¾ 508 509¾ — ½ Dec 508 508 507¼ 507¼ — ¾ Est. sales 78,921. Fri.’s sales 234,373 Fri.’s open int 1,253,098 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 400 400 400 400 +5¼ Mar 387¼ 393¼ 381 389¾ +5 Est. sales 264. Fri.’s sales 417 Fri.’s open int 3,456 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1322½ 1328 1311¼ 1325 Mar 1343 1347½ 1332½ 1344¾ — ¾ May 1358 1362 1347¾ 1359½ —1 Jul 1364 1368½ 1354¾ 1366¼ — ¾ Aug 1339½ 1346¾ 1334½ 1345¼ — ¼ Sep 1293½ 1302¾ 1291¼ 1301½ +1 Nov 1279½ 1286 1272¾ 1284¼ +2 Jan 1284¼ 1291¾ 1281½ 1291¾ +2¼ Mar 1278 1287 1276¾ 1286 +2 Nov 1236 1248 1235 1248 +6 Est. sales 126,044. Fri.’s sales 268,913 Fri.’s open int 731,639 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 51.30 51.88 51.10 51.88 +.50 Jan 51.45 51.95 51.06 51.93 +.48 Mar 51.35 51.86 51.03 51.85 +.51 May 51.33 51.84 51.05 51.82 +.47 Jul 51.26 51.76 50.95 51.74 +.45 Aug 50.86 51.36 50.69 51.32 +.35 Sep 50.76 51.03 50.36 51.02 +.35 Oct 50.14 50.53 49.96 50.53 +.29 Dec 50.09 50.36 49.75 50.36 +.27 Jan 49.88 50.13 49.78 49.78 —.24 Mar 49.77 50.04 49.70 49.70 —.18 Est. sales 46,343. Fri.’s sales 140,919 Fri.’s open int 479,863, up 2,292 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 423.50 432.30 419.00 432.30 +7.00 Jan 412.50 417.60 406.40 413.40 +.70 Mar 405.00 408.70 399.70 404.70 +.10 May 400.90 403.60 396.20 400.10 —.50 Jul 400.10 402.90 396.60 399.70 —1.10 Aug 397.10 399.30 393.80 396.80 —.90 Sep 391.60 394.50 389.70 392.10 —1.30 Oct 386.00 388.70 384.60 387.00 —.90 Dec 388.60 390.30 385.80 387.70 —1.40 Jan 386.50 388.20 385.90 387.40 —.80 Est. sales 74,208. Fri.’s sales 180,938 Fri.’s open int 527,671

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.