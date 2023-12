CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.: OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel…

CHICAGO (AP) — Early trading on the Chicago Board of Trade Fri.:

OpenHighLowLastChg. WHEAT 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 569¼ 570 569¼ 569¾ — ½ Mar 595½ 599¾ 589 595 —3 May 612 614 603¾ 609½ —3¼ Jul 625 625¾ 616 621½ —3¼ Sep 638¾ 639 630¼ 635¼ —3½ Dec 652¼ 654¾ 645¾ 651¼ —3½ Mar 662¼ 666 658¾ 663½ —3¾ May 664½ 666½ 664½ 666½ —5¾ Jul 661 664¼ 661 664¼ —5 Est. sales 33,577. Thu.’s sales 117,486 Thu.’s open int 402,399 CORN 5,000 bu minimum; cents per bushel Dec 460¼ 462½ 458¼ 461 — ¾ Mar 482 482¾ 478¾ 481¼ —1½ May 494 494¾ 490¾ 493 —2 Jul 503½ 504 500¾ 502½ —1¾ Sep 506 506¼ 503¼ 505 —1½ Dec 511¾ 512¼ 509¼ 511 —1¼ Mar 522¼ 522½ 520 521½ —1¼ May 527½ 527½ 525¾ 527 — ¾ Jul 527½ 527½ 526¾ 526¾ —1¾ Sep 511¼ 511¼ 511¼ 511¼ — ¾ Dec 509½ 509¾ 508 508¾ —1¼ Dec 508 508¾ 508 508½ —1¼ Est. sales 95,215. Thu.’s sales 284,272 Thu.’s open int 1,254,035 OATS 5,000 bu minimum; cents per bushel Mar 374½ 387½ 374½ 384¼ +14¼ Est. sales 260. Thu.’s sales 491 Thu.’s open int 3,566 SOYBEANS 5,000 bu minimum; cents per bushel Jan 1342 1343½ 1326 1331 —11¾ Mar 1361½ 1362½ 1345¾ 1351 —11¼ May 1374¾ 1375½ 1359¾ 1365 —10¼ Jul 1380 1380¼ 1365 1370¾ —10 Aug 1355¾ 1356¼ 1342¾ 1348¼ —10 Sep 1306¾ 1308½ 1296 1303 —9 Nov 1292 1292 1277½ 1284¼ —9¾ Jan 1294¾ 1295 1284¾ 1292½ —8 Mar 1286¾ 1286¾ 1281 1281 —12¾ Nov 1245 1247 1243½ 1247 —5 Est. sales 118,854. Thu.’s sales 207,991 Thu.’s open int 739,639, up 4,094 SOYBEAN OIL 60,000 lbs; cents per lb Dec 52.51 52.51 51.92 52.34 +.05 Jan 52.26 52.45 51.71 52.03 —.23 Mar 52.10 52.30 51.50 51.91 —.14 May 51.99 52.25 51.45 51.86 —.12 Jul 51.86 52.15 51.33 51.78 —.07 Aug 51.11 51.77 51.11 51.53 +.09 Sep 50.94 51.42 50.63 51.23 +.17 Oct 50.24 50.88 50.16 50.81 +.26 Dec 50.11 50.80 50.01 50.40 +.03 Jan 49.94 50.33 49.94 50.31 +.09 Mar 49.80 50.42 49.80 50.42 +.39 May 49.76 49.76 49.76 49.76 —.20 Jul 49.75 49.75 49.75 49.75 —.16 Est. sales 54,078. Thu.’s sales 138,953 Thu.’s open int 477,571 SOYBEAN MEAL 100 tons; dollars per ton Dec 440.70 440.70 432.40 435.00 —7.20 Jan 423.80 423.80 413.90 415.80 —8.20 Mar 414.20 414.20 405.40 407.50 —6.70 May 407.40 407.40 400.80 402.90 —5.10 Jul 405.80 406.20 400.50 402.50 —4.30 Aug 401.40 402.00 397.50 399.30 —3.60 Sep 395.50 396.50 393.20 394.80 —3.00 Oct 391.40 391.40 388.00 389.40 —2.40 Dec 391.90 393.40 389.40 390.70 —2.30 Jan 389.00 389.40 388.50 389.40 —2.50 Mar 385.50 385.50 385.50 385.50 —2.70 Est. sales 71,610. Thu.’s sales 133,134 Thu.’s open int 533,221

Copyright © 2023 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.